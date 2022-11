Gran Turismo: riprese iniziate, parla David Harbour "sarà profondo e viscerale"

Finalmente Neill Blomkamp torna sul set di un grosso film. La Sony Pictures ha ufficialmente annunciato l'inizio delle riprese di Gran Turismo, che il regista sudafricano sta dirigendo. L'uscita internazionale del film è prevista per l'11 agosto 2023. Si tratta ovviamente di un film sull'omonimo e celeberrimo franchise di videogame che adotta però un approccio diverso per parlarne, ovvero quello della storia vera.

La storia, descritta come "il racconto del non plus ultra dei desideri realizzati", è quella di Jann Mardenborough, un adolescente appassionato giocatore di Gran Turismo, che ha vinto una serie di competizioni Nissan ed è diventato un pilota da corsa professionista. Alla faccia di coloro che pensano che i videogame siano diseducativi. Nel cast del film con Archie Madewke, il giovane protagonista, ci sono David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig, Josha Stradowski e Thomas Kretschman. La screneggiatura è di Jason Hall.

Proprio Harbour, intervistato di recente durante la promozione di Una notte violenta e silenziosa, ha parlato con entusiasmo dell'approccio di Neill Blomkamp alla storia:

Dal momento che le riprese sono appena iniziate, immaginiamo che l'attore si riferisca a qualche video che il regista gli ha mostrato in fase di preparazione.

Filming is now underway on #GranTurismoMovie - based on the inspiring true story of a Gran Turismo player, Jann Mardenborough, who won a series of gaming competitions leading him to become an actual professional racecar driver. 🎬🏎 pic.twitter.com/gV13gEg2G5