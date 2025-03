Biancaneve, la principessa affronta la Regina in una clip in italiano

News Cinema

In questa scena in italiano di Biancaneve, dal 20 marzo al cinema, la protagonista cerca di far ragionare la Regina sul modo migliore di gestire il potere. Ma non ha ancora davvero capito con chi abbia a che fare...

Biancaneve, remake del classico animato Disney, è al cinema dal 20 marzo: in una delle clip ufficiali in italiano, vediamo la protagonista (Rachel Zegler) cercare di convincere la spietata Regina (Gal Gadot) a gestire il potere in modo più umano. È una delle integrazioni narrative al film del 1937, una delle espansioni che di certo alimenteranno una discussione intorno a una rivisitazione molto delicata. Oltre a rappresentare la bontà che incarna già nella fiaba, Biancaneve rimane infatti la legittima erede al trono.



Biancaneve: "Sento che hanno bisogno di Gentilezza", Prima Clip Ufficiale in Italiano del Film Disney in Live Action - HD

