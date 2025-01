Biancaneve, il nuovo trailer italiano del remake Disney nei cinema a marzo

News Cinema

È arrivato il nuovo trailer italiano ufficiale di Biancaneve, il remake dal vero del classico Disney, con Rachel Zegler e Gal Gadot, al cinema dal 20 marzo.

È arrivato il nuovo trailer italiano di Biancaneve, la versione dal vivo del grande classico animato Disney (il primo, per la precisione): il remake interpretato da Rachel Zegler e Gal Gadot sarà nelle sale italiane dal 20 marzo e tra queste riproposte è stata senz'ombra di dubbio la più discussa, ancor prima di essere vista, con polemiche su casting e direzione del progetto. Manca poco per verificare di persona i risultati del film di Marc Webb.



Biancaneve, la nuova versione con Rachel Zegler dal classico animato del '37

Biancaneve segue la strategia commerciale Disney, che negli ultimi anni sta riproponendo diversi suoi classici in versione "dal vero", fermo restando che gli apporti di animazione in CGI rimangono piuttosto corposi in questi rifacimenti: la tecnica madre dell'azienda non scompare mai del tutto. Il film è il remake di Biancaneve e i sette nani del 1937, capolavoro supervisionato da David Hand per conto di un Walt Disney mai così sperimentale, pronto a verificare quanto il cartoon potesse andare oltre l'intrattenimento delle comiche dei cortometraggi, per coinvolgere emotivamente il pubblico sulla durata di un lungometraggio. Un esperimento che scosse il mondo del cinema, specie sul piano tecnico.

Il nuovo Biancaneve è diretto dal Marc Webb dei due Amazing Spider-Man, più di recente autore per la Disney del dramma familiare Gifted con Chris Evans. Il casting di Rachel Zegler nei panni della protagonista, attaccata in quanto Biancaneve non proprio "bianca", è stato al centro dell'attenzione, sia per gli attacchi esagitati degli hater, sia per la veemenza con cui Zegler stessa ha parlato della questione, nel corso dei mesi: pare comunque che nel remake la genesi del nomignolo non abbia nulla a che vedere con l'aspetto della ragazza. Nel cast c'è anche Gal Gadot nei panni della Regina. Le nuove canzoni originali sono a cura di Benj Pasek e Justin Paul (The Greatest Showman, Il Talento di Mr. Crocodile). Leggi anche Biancaneve, Rachel Zegler tormentata dagli haters anche fuori casa: “Mi urlavano contro”