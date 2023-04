Ben Affleck nel trailer di Hypnotic, il nuovo thriller di Robert Rodriguez

News Cinema

Alla vigilia dell'uscita italiana del suo nuovo film da regista, l'ottimo Air - Il grande salto, Affleck è attore protagonista nel trailer di questo nuovo film che sta per debuttare, in maggio, nelle sale americane. Ecco il trailer ufficiale di Hypnotic.

Il 6 aprile debutta nei cinema italiani AIR - Il grande salto, che è il nuovo film da regista di Ben Affleck, e che vi consigliamo caldamente di non perdere, come testimonia anche la recensione scritta da Federico Gironi. Spesso preso in giro per una certa sua legnosità come attore, protagonista di meme non proprio edificanti, Affleck è infatti un regista da non sottovalutare, ma anche quando sta davanti alla macchina da presa spesso non riceve i plausi che spesso meriterebbe.

Chissà cosa diranno critica e pubblico della sua interpretazione in Hypnotic, un nuovo thriller che arriverà il 12 maggio nei cinema statunitensi e che vede il buon Ben nei panni del protagonista, un detective della polizia di Austin ossessionato dalla scomparsa della figlia che si ritrova di fronte a uno sconcertante rapinatore di banche, forse implicato anche nella scomparsa della sua bambina.

Hypnotic, che vede Affleck affiancato da Alice Braga e da William Fichtner, il villain di turno, è, anche, il nuovo film diretto da Robert Rodriguez, già enfant prodige con il leggendario esordio di El Mariachi, poi sodale di Tarantino in film come Dal tramonto all'alba e Planet Terror, autore di film per ragazzi come la saga di Spy Kids, ma anche dei due Machete e di molto altro cinema, compreso il sottovalitato Alita. Di Hypnotic Rodriguez ha scritto anche la sceneggiatura, assieme a quel Max Bornstein che ha scritto praticamente tutti i film del MonsterVerse targato Warner e Legendary, dal Godzilla del 2014 al Godzilla vs. Kong del 2021.

Ecco qui il trailer e la trama ufficiali di Hypnotic.





Determinato a ritrovare la figlia scomparsa, il detective di Austin Danny Rourke (Ben Affleck) si ritrova invece a sprofondare in una spirale da incubo mentre indaga su una serie di rapine in banca che sconvolgono la realtà e che finiranno per mettere in discussione le sue ipotesi più elementari su tutto e tutti nel suo mondo.

Aiutato da Diana Cruz (Alice Braga), una sensitiva dalle doti inquietanti, Rourke insegue e viene inseguito da una figura spettrale e letale (William Fichtner), che è anche colui che Danny crede abbia la chiave per trovare la sua bambina, per arrivare a scoprire più di quanto si sarebbe mai aspettato.