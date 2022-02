Belfast: una clip in anteprima esclusiva del film di Branagh candidato a 7 Oscar

News Cinema

Presentato alla Festa del cinema di Roma, arriva in sala il 24 febbraio Belfast, il film autobiografico di Kenneth Branagh, che ha ottenuto sette nomination agli Oscar. Vi presentiamo una clip con Jamie Dornan e col piccolo protagonista in anteprima esclusiva.

È un bel momento per Kenneth Branagh: il suo film autobiografico Belfast, al cinema dal 24 febbraio, dopo aver raccolto ovazioni e premi nei festival in cui è stato presentato (da noi la Festa del cinema di Roma), è stato appena candidato a 7 premi Oscar: film, sceneggiatura originale, regia, miglior attore e miglior attrice protagonista (la straordinaria coppia dei nonni, Dame Judy Dench e Ciaràn Hinds), sonoro e canzone originale scritta per un film ("Down to Joy" di Van Morrison).



Come per tutte le storie autobiografiche, è difficile capire dove finisce la realtà e dove comincia la fantasia con cui l'autore trasfigura la sua vita in un'opera d'arte, e Belfast racconta in uno splendido bianco e nero e con molto umorismo e dolcezza l'infanzia del piccolo Buddy, un bambino vivacissimo e innamorato del cinema, con un padre carismatico (Jamie Dornan) spesso assente per lavoro, una madre bella e focosa (Catriona Balfe), una sorella e due nonni incomparabili. Per lui, alle prese col primo amore per una bambina, la vita è bella nonostante viva in una città dilaniata dai conflitti religiosi. Anzi, a mandarlo in crisi, come vedremo in questa clip che vi presentiamo in anteprima esclusiva, è proprio la prospettiva di lasciare Belfast e la strada in cui è nato e cresciuto e dove conosce tutti, per andare a vivere a Londra, dove la gente parla strano e non capisce l'accento irlandese.



Una menzione particolare va al piccolo Jude Hill, il ragazzino debuttante che interpreta Buddy con una simpatia incredibile ed è capace sia di farci ridere che di commuoverci.



