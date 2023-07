Beetlejuice 2: rubata dal set una scultura del primo film. La polizia brancola nel buio

Non c'è limite all'umana cattiveria, e stavolta nel mirino ci sono i fan di Tim Burton, Tim Burton e Michael Keaton, oltre alla memoria di Beetlejuice. Dei malintenzionati hanno infatti rubato dal set di Beetlejuice 2 una scultura apparsa nel primo film. A dare la brutta notizia è stata la polizia del Vermont, che ha postato su Twitter una foto dell'opera d'arte sottratta.

Uscito nel 1988, Beetlejuice - Spiritello porcello impose all'attenzione degli spettatori Betelgeuse, un ghoul (mostruoso umanoide) viscido e dispettoso che di mestiere faceva il bio-esorcista - in altre parole si sbarazzava degli umani per dare pace agli spiriti - e che era interpretato da Michael Keaton.

25 anni dopo il sequel è entrato finalmente in lavorazione e con altri due componenti del cast originale: Winona Ryder e Catherine O'Hara, a cui si è aggiunta la new entry Jenna Ortega. L'incidente di percorso di cui sopra rischia di rallentare il lavoro di Tim Burton e sembra sia stato rubato insieme ad altri oggetti di scena. La scultura, a forma di insetto, era, nel primo film, una delle macabre opere della sedicente artista Delia Deetz. Come qualcuno ricorderà, la scultura a forma di insetto causava parecchi guai nel film, perché cercava di distruggere la nuova casa dei Deetz mentre i traslocatori tentavano di portarla dentro. Più tardi si animava per ordine di Betelgeuse, che la usava per fermare Delia.

E veniamo allo spiritoso Tweet della polizia del Vermont, la cui caption recita: "Abbiamo provato a ripetere per tre volte il nome di questa statua rubata, ma non è tornata! Stiamo indagando sul furto di questa scultura da 150 libbre dal set di Beetlejuice 2 a East Corinth, insieme a un lampione con una decorazione a forma di zucca".

Il Tweet fa riferimento alla modalità in cui viene chiamato Betelgeuse, che torna solo se si ripete per tre volte il suo nome.

Ricordiamo che Beetlejuice 2 conserverà il mood, lo spirito e l'artigianalità del film originale, e proprio per questo il furto potrebbe portare a uno stop delle riprese. Speriamo che non succeda e di conoscere presto la data di uscita in sala del seguito di Beetlejuice.

We tried saying the name of this stolen statue three times, but it didn't come back! We're investigating the theft of this 150-pound sculpture from the "Beetlejuice 2" set in E. Corinth, along with a lamppost topped with a pumpkin decoration. Call 802-748-3111 with any info. pic.twitter.com/3NmKEml1AG