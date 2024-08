Beetlejuce Beetlejuice, Tim Burton loda l'energia di Michael Keaton: "Era come posseduto dal demonio"

News Cinema

Se Tim Burton ha ritrovato lo spirito del primo film durante le riprese di Beetlejuice Beetlejuice è per merito della travolgente energia di Michael Keaton, che mentre recitava sembrava posseduto. In uscita il 5 agosto, il sequel di Beetlejuice si prepara ad aprire Venezia 61.

Ormai manca davvero poco al 5 settembre, giorno in cui finalmente arriverà nelle nostre sale Beetlejuice Beetlejuice, sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello diretto da Tim Burton e interpretato da Michael Keaton. L'attore riprende nel film uno dei suoi ruoli più iconici e originali e torna a lavorare con uno dei più fantasiosi filmmaker contemporanei, che lo ha diretto anche in Batman e Batman - Il ritorno. Ora, se Burton ha richiamato l'attore non è solamente perché il personaggio del fantasma bio-esorcista è nato con lui, ma perché era sicuro che Michael avrebbe ritrovato la sua forza travolgente. Proprio di questa sua caratteristica Burton ha parlato durante un incontro con i giornalisti USA.

Michael Keaton in Beetlejuice Beetlejuice: bravura o possessione demoniaca?

Arrivano da un giornalista di Collider le dichiarazioni di Tim Burton alla stampa americana a proposito della performance di Michael Keaton e di una lavorazione che si è rivelata semplicissima. Il regista avrebbe detto innanzitutto:

Non abbiamo provato, non abbiamo fatto nulla. Michael Keaton è arrivato sul set ed era come se fosse posseduto. Sembrava di stare in una curvatura spazio-temporale. La lavorazione è stata snervante, favolosa, divertente e nello stesso tempo inquietante.

In Beetlejuice Beetlejuice tornano anche Winona Ryder e Catherine O'Hara, che hanno contribuito a restituire lo spirito del primo film senza il quale Tim Burton non avrebbe mai diretto un sequel della commedia fantastica del 1988. Michael Keaton ha dato un grande contributo in questo senso, e il merito è di un’energia davvero incredibile:

È stato fantastico e ha trasmesso al film una grande energia. Ogni giorno dovevamo creare qualcosa, il che è complicato quando hai a che fare con gli effetti speciali. Ma ci siamo riusciti, anche perché lavoravo con persone che erano velocissime. Michael ed io abbiamo parlato di questo fin dal principio, dicendoci che gli effetti speciali contribuivano allo spirito del film (…). Abbiamo davvero cercato di non pensare a un sequel o a un franchise. Ci siamo semplicemente messi al lavoro e abbiamo fatto il film. Quindi, come ho già detto, l'energia che Michael Keaton ha messo nel film è stata meravigliosa e cruciale.

Beetlejuice Beetlejuice sarà il film di apertura della sessantunesima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre.