Beau ha paura: il video backstage del nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix

Questo atteso film sarà nei cinema italiani dal 27 aprile. Beau ha paura è prodotto da A24 e distribuito da I Wonder Pictures che, in attesa dell'uscita in sala, presenta il backstage in cui il regista rivela i primi, affascinanti dettagli sul film.

Alla regia c'è l'autore di alcuni tra i più celebrati "elevated horror" degli ultimi anni, l'Ari Aster di Hereditary e di Midsommar. Protagonista è lo Joaquin Phoenix che è riconosciuto in maniera piuttosto universale come uno dei migliori attori in circolazione, protagonista indimenticabile di film come The Master, Vizio di forma, Irrational Man e quel Joker che gli è valso l'Oscar.

Non c'è da soprendersi, quindi, che Beau ha paura sia una dei titoli più attesi della stagione, sebbene la sua trama e i dettagli siano avvolti in un alone di affascinante mistero.

Qualcosa in più, rispetto a ciò che è già noto e che vi abbiamo raccontato puntualmente con le nostre news, Ari Aster lo rivela in questo backstage video, che ci aiuta ad arrivare preparati, più o meno, al 27 aprile, il giorno in cui Beau ha paura debutterà nei cinema italiani distribuito da I Wonder Pictures.



Beau ha paura: Video Backstage: Dietro le quinte del Film di Ari Aster con Joaquin Phoenix - HD

Beau ha paura è il film che il genio visionario Ari Aster – già autore di culto dopo Midsommar ed Hereditary – voleva fare da anni: l’odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana. Un viaggio psichedelico e adrenalinico per un’esperienza cinematografica avvincente, totale e immersiva.

Il premio Oscar Joaquin Phoenix (“Lei”, “Joker”) è Beau, un uomo ossessionato dai suoi fantasmi che deve affrontare le sue paure più oscure per tornare in un posto da chiamare casa in un’opera che intreccia mistero e humor nero.

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta Joaquin Phoenix nel ruolo del titolo affiancato da un cast che include Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”,“Gone Baby Gone”), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “BladeTrinity”) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”).

Prodotto da A24 e da Lars Knudsen e Ari Aster, Beau ha paura uscirà nelle sale italiane il 27 aprile distribuito da I Wonder Pictures.