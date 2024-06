BCT Festival del cinema e della televisione di Benevento: presentata l'edizione 2024

News Cinema

Dal 25 al 30 giugno prossimi Benevento aprirà le sue piazze e i suoi luoghi storici ospitando l'ottava edizione di BCT - Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento. Presentato oggi il programma completo.

Nuova edizione, l’ottava, per il BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento, che si terrà nella città campana dal 25 al 30 giugno 2024, ideato e diretto da Antonio Frascadore. Sei giorni di incontri, anteprime, proiezioni ed eventi in compagnia di personaggi del mondo della tv e registi, per una manifestazione che unisce e celebra il mondo del grande e del piccolo schermo. Anche quest’anno il programma si svolgerà nelle splendide cornici di Piazza Roma, Piazza Santa Sofia e Piazza Federico Torre.

Per questa nuova edizione, il BCT Festival, accende i riflettori un giorno prima, per una preapertura inedita dedicata alla magia delle più belle colonne sonore Disney: il 25 giugno, al Teatro Romano, andrà in scena lo spettacolo I sogni son desideri con la voce di Diana Del Bufalo, l’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Marco Attura e la voce narrante di Francesco Pannofino. Lo spettacolo, scritto e diretto da Antonio Frascadore, ripercorre, attraverso le colonne sonore dei grandi classici, i 100 anni della Walt Disney Company.

Quella di mercoledì 26 giugno sarà una giornata tutta al femminile. A Piazza Roma una delle conduttrici televisive più amate d’Italia, Belen Rodriguez racconterà la sua vita sotto i riflettori, tra tv, cinema e imprenditoria. A Piazza Santa Sofia, una delle giovani attrici più talentuose della scena artistica italiana: Benedetta Porcaroli, che parlerà del suo percorso costellato di successi e presenterà il suo ultimo film, Vangelo secondo Maria, diretto Paolo Zucca, di cui è protagonista insieme ad Alessandro Gassmann. Cristina Parodi, uno dei volti più noti ed eleganti del piccolo schermo, incontrerà il pubblico in Piazza Federico Torre per un dialogo dedicato alla sua carriera, al ruolo centrale che ha avuto nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento. A seguire, una delle più grandi interpreti di cinema e teatro, Lina Sastri, presenterà il suo esordio alla regia La Casa di Ninetta, un racconto autobiografico tratto dal suo omonimo libro.

Giovedì 27 giugno, Riccardo Scamarcio salirà sul palco di Piazza Roma per celebrare uno dei più grandi interpreti della storia del cinema, nell'anno in cui ricorre il centenario della sua nascita: Marcello Mastroianni. A seguire verrà proiettato il film Race For Glory: Audi vs Lancia, diretto da Stefano Mordini, prodotto dallo stesso Scamarcio che ne è anche protagonista. A Piazza Santa Sofia un padre e un figlio uniti dalla stessa grande passione: gli attori Francesco e Mario Di Leva dialogheranno sul loro rapporto e su come l’arte di fare cinema si possa tramandare di generazione in generazione. In Piazza Federico Torre, ancora, i DinsiemE: la coppia di creator Erick e Dominick con 1.9 milioni di iscritti su YouTube, parleranno del loro successo sul web e della serie tv destinata al pubblico dei più piccoli Mega Game in onda su Frisbee (canale del gruppo Warner Bros. Discovery).

Venerdì 28 giugno, a Piazza Roma, Paolo Bonolis, uno dei conduttori più celebri della televisione, sarà protagonista di un incontro in cui ripercorrerà la sua carriera ed il suo percorso da scrittore. Lo stesso giorno, in Piazza Santa Sofia, la giornalista, autrice e conduttrice Serena Bortone presenterà il suo romanzo d’esordio A te vicino così dolce (Rizzoli). L’attrice Kasia Smutniak racconterà il suo debutto alla regia, presentando Mur, il documentario sul muro anti-migranti alzato dal governo polacco al confine con la Bielorussia, vincitore del Nastro d’Argento Miglior Documentario 2024 per il “Cinema del Reale”. All’attrice verrà inoltre assegnato il Premio Speciale “Valentina Pedicini”. In Piazza Federico Torre l’appuntamento con Mare Fuori. L’acclamata serie tv, divenuta un vero e proprio cult, sarà ancora una volta protagonista al BCT con la partecipazione dell’interprete Vincenzo Ferrera, ormai noto al grande pubblico per il suo ruolo di Beppe, l’educatore dell’Ipm. In programma poi, a Piazza Roma l’incontro con uno dei nomi più eclettici del panorama cinematografico e televisivo, Claudio Amendola. L’attore, regista e conduttore celebrerà i suoi oltre quarant’anni di carriera. A seguire l’attrice Martina Stella, racconterà la sua vita tra piccolo e grande schermo.

Nella giornata di chiusura, domenica 30 giugno, un ospite speciale a Piazza Roma: l’attore galiziano Pedro Alonso, divenuto famoso in tutto il mondo per il ruolo di Berlino nelle celebri serie tv La Casa di Carta e lo spin-off, La casa di carta: Berlino, di cui è protagonista. Nella stessa serata un grande regista, attore e sceneggiare, Sergio Rubini, che racconterà della sua lunga e straordinaria carriera cinematografica e teatrale. In Piazza Santa Sofia l’incontro con Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano, tra le interpreti del folgorante esordio alla regia di Paola Cortellesi, C’è ancora domani, pellicola campione d’incassi e vincitrice di sei David di Donatello, che verrà proiettata in quest’occasione. A concludere la serata, il regista Manfredi Lucibello e l’attrice Barbara Ronchi presenteranno il film Non Riattaccare, di cui la Ronchi è protagonista, che verrà proiettato in anteprima.