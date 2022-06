Batgirl, la sua ispirazione vintage secondo i registi, mentre il film si avvicina alle sale

News Cinema

Adil & Bilall, autori anche di Ms. Marvel, hanno raccontato quale sia stata la loro principale ispirazione per il film dedicato a Batgirl, dove apparirà anche Michael Keaton nel ruolo di Batman.

Il film Batgirl con Leslie Grace sta acquisendo importanza nei mesi: le riprese sono terminate e, mentre i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah sono impegnati nella promozione della serie Ms. Marvel per Disney+, inevitabilmente sono rivolte loro domande anche sull'altro progetto, teoricamente pensato per lo streaming di HBO Max, ma qualcosa sta cambiando... leggiamo cosa hanno raccontato al The Playlist Podcast, rivelando anche le loro fonti di ispirazione per Batgirl... Leggi anche Ms. Marvel, la nuova serie Marvel per Disney+ raccontata da autori e attori

Batgirl e la serie animata di Batman degli anni Novanta

Il film Batgirl, dove la protagonista è intepretata da Leslie Grace e dove apparirà - ormai è certo - il Batman di Michael Keaton, a quanto si vocifera, potrebbe passare prima dalle sale: era nato come esclusiva streaming per HBO Max, ma la neodirigenza Warner Bros. dopo il merge con Discovery è molto più a favore di un passaggio al cinema, anche per rafforzare la promozione di un lavoro atteso. Oltretutto, arrivando Batgirl prima del The Flash del 2023, dove anche ci sarà il Batman di Keaton, è difficile bruciarsi un evento del genere sullo streaming. Nell'attesa di avere conferme su questo cambio di strategia, i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, noti anche come Adil & Bilall, freschi di parallello lavoro per la concorrenza con la serie Ms. Marvel, hanno dichiarato al The Playlist Podcast quali siano state le loro ispirazioni per questi impegni.

Ms. Marvel è su un'adolescente, c'è speranza, c'è colore, tutto è luminoso, mentre Batgirl è DC, c'è Gotham, c'è quell'atmosfera più cupa. Ovviamente, il primo supereroe che abbiamo mai visto fu Michael Keaton nel Batman di Tim Burton, quindi poter lavorare con lui insieme a Leslie Grace ci ha fatto girare la testa. [...] Abbiamo cercato di ritrovare quell'atmosfera più tetra della serie animata di Batman degli anni Novanta, è stata per noi la più grande ispirazione. [...] Ci siamo fatti ispirare da tutte le Gotham sullo schermo, tutti i registi hanno avuto un tocco visivo unico e abbiamo cercato di fare un remix, come abbiamo fatto per Ms. Marvel d'altronde. Si tratti di Matt Reeves, Christopher Nolan o Tim Burton, perché siamo enormi fan di Tim Burton. Quindi ci siamo rifatti a tutti i suoi film, ma anche ad altre cose. Anche ai colori bizzarri di Joel Schumacher, quella fiera visiva che mise su, con i neon e gli angoli olandesi [gergo per le inquadrature inclinate, ndr]. Siamo fanboy, per noi è un sogno divenuto realtà...