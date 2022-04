BARDO, il nuovo film di Alejandro Gonzalez Iñárritu sarà targato Netflix

News Cinema

L'atteso nuovo lavoro del regista messicano di Birdman e Revenant arriverà al cinema e in streaming su Netflix entro la fine dell'anno. C'è da scommettere un soldino che lo vedremo, quindi, al Festival di Venezia 2022.

Sarà targato Netflix il nuovo film del cinque volte premio Oscar Alejandro Gonzalez Iñárritu, che si intitola BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths.

Il colosso dello streaming ha annunciato di aver acquisito questo atteso nuovo film del regista messicano di The Revenant e Birdman, che è attualmente in fase di post-produzione, con una fine di lavorazione prevista entro l'autunno. A questo punto è probabile la presenza del film nel programma del Festival di Venezia 2022.

BARDO è il primo lungometraggio di Iñárritu dal 2015, l'anno di The Revenant, e il suo primo girato in Messico dai tempi di Amores Perros, il film che lo rivelò al mondo come uno dei massimi talenti del cinema contemporaneo.

Girato in 65 mm e dotato di una straordinaria fotografia del candidato all'Oscar Darius Khondji (Amour, Se7en), BARDO uscirà nei cinema in tutto il mondo entro la fine dell'anno prima di debuttare in streaming su Netflix.

Scritto da Iñárritu e Nicolás Giacobone (che in precedenza avevano collaborato alla sceneggiatura vincitrice dell'Oscar Birdman o L'inaspettata virtù dell'ignoranza e a quella di Biutiful), BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths è una commedia nostalgica ambientata durante un epico viaggio personale. Racconta la storia di un famoso giornalista e documentarista messicano, che torna a casa e lavora attraverso una crisi esistenziale mentre è alle prese con la sua identità, le relazioni familiari, la follia dei suoi ricordi e il passato del suo paese. Cerca risposte nel suo passato per riconciliare chi è nel presente.

"Alejandro è uno dei più grandi registi moderni e uno dei principali visionari del nostro settore", ha affermato Scott Stuber, Head of Global Film di Netflix. "BARDO è un'esperienza cinematografica che ci ha ispirati a creare una strategia di distribuzione progettata affinché il film penetri nella cultura nel modo più vasto e ampio possibile. Daremo agli amanti del cinema di tutto il mondo l'opportunità di vivere il film attraverso un'uscita globale nelle sale cinematografiche e su Netflix. Conoscendo Alejandro da molto tempo, sono personalmente molto entusiasta di poter finalmente lavorare al suo fianco e portare il suo film a un pubblico globale".

BARDO è interpretato da Daniel Giménez Cacho e Griselda Siciliani. Oltre a Khondji, il regista collaborerà con professionisti affermati quali il designer messicano premio Oscar Eugenio Caballero (ROMA, Il labirinto di Pan) e la costumista Anna Terrazas (The Deuce, ROMA). Il film, profondamente personale, è stato girato nella città natale di Iñárritu, Città del Messico.

Iñárritu ha vinto l'Oscar per il miglior film, regia e sceneggiatura nel 2014 per Birdman o l'inaspettata virtù dell'ignoranza e un secondo Oscar per la regia un anno dopo per The Revenant, con il vincitore dell'Oscar Leonardo DiCaprio. I suoi altri titoli includono i pluripremiati Biutiful (2010), Babel (2006), 21 Grams (2003) e Amores Perros (2001). Nel 2018, Iñárritu ha vinto uno Special Achievement Academy Award per la sua installazione di realtà virtuale Carne y Arena.