Barbra Streisand ricorda Robert Redford in Come eravamo: "Era carismatico, intelligente, intenso"

Sono in molti coloro che, all'indomani della morte di Robert Redford, sentono il bisogno di lasciare una testimonianza si di lui. Fra questi c'è Barbra Streisand, sua compagna di set in Come eravamo, il celebre film di Sydney Pollack che ancora oggi è uno dei più bei film d’amore di sempre.

La scomparsa di Robert Redford, che ci ha lasciato ieri, ha riempito di tristezza Hollywood, e oggi sono in molti a ricordare la grandezza e il talento di un uomo e un artista che non solo ha regalato al mondo intero mirabili performance ma ha sostenuto e promosso, attraverso il Sundance Film Festival, il cinema indipendente.

Robert Redford, attraverso i suoi personaggi, ha mostrato l'altra faccia del sogno americano, ha denunciato la politica ingiusta, ha supportato le minoranze, ha nutrito il sogno di un paese, il suo paese, giusto, democratico e tollerante. Redford ha interpretato eroi per caso, uomini sconfitti e outsider, e ha recitato nel più bel film sentimentale di sempre, che non era solo una storia d'amore. Parliamo di Come eravamo di Sydney Pollack, uscito nel 1973, vincitore dell'Oscar per la miglior colonna sonora e la miglior canzone e interpretato anche da una grandissima Barbra Streisand. Proprio lei ha voluto ricordare l'amico e collega parlando della lavorazione del film, che attraverso la relazione impossibile tra il bravo ragazzo ariano Hubbel Gardiner e la ragazza ebrea Katy Morosky, sempre in prima linea e appartenente alla Lega della Gioventù Comunista.

Barbra Streisand ricorda Robert Redford in Come eravamo

Quando uscì, Come eravamo ebbe grande successo e un ottimo risultato al botteghino, tanto che in seguito Sydney Pollack, che già aveva diretto Robert Redford in Corvo Rosso non avrai il mio scalpo!, lo volle protagonista di un'altra magnifica love-story (La mia Africa) e di un altro film drammatico, e cioè Havana.

Il pregio di Come eravamo, al di là della cosiddetta "chimica" fra i due interpreti principali, è nel racconto dell’America che fa da sfondo alla vicenda: quella della Seconda Guerra Mondiale, visto che la storia comincia negli anni Trenta, e poi del Maccartismo e della corsa al riarmo atomico. Katie e Hubbel si conoscono al college e si rivedono alla fine della guerra, vivono una storia d'amore travagliata, si lasciano dopo essere diventati genitori e si incontrano di nuovo quando lui, insieme a una compagna anche lei WASP, esce dall'Hotel Plaza di New York, vede lei che distribuisce volantini e le dice: "Non molli mai".

Ma torniamo al ricordo di Barbra Streisand. Ecco le sue parole commosse affidate ieri a Instagram:

Ogni giorno sul set di Come eravamo era divertente, intenso e gioia pura. Eravamo l'uno l'opposto dell'altra. Lui veniva dal mondo dei cavalli, mentre io ero allergica ai cavalli! Nonostante questo, cercavamo sempre di approfondire la nostra conoscenza, proprio come fanno i personaggi del film. Bob era carismatico, intelligente, intenso, sempre interessato agli altri e uno dei più bravi attori di sempre. L'ultima volta che l’ho visto abbiamo pranzato insieme, abbiamo parlato di arte e abbiamo deciso di scambiarci i nostri primi disegni. Era unico e sono grata alla vita per aver avuto la possibilità di lavorare con lui.

Nella sua autobiografia "My name is Barbra", la Streisand racconta che Robert Redford non voleva accettare il ruolo di Hubbel Gardiner e che fu lei a convincerlo a diventare il protagonista maschile del film. Redford aveva delle perplessità sul suo personaggio, e infatti volle rivedere la sceneggiatura per apportare, d'accordo con Pollack, delle modifiche al suo personaggio.

Come eravamo viene citato in Sex and the City per distinguere la "ragazza Kathy" dalle donne più eleganti, altoborghesi, "gatte morte" e che dicono sempre di sì. Ovviamente Carrie Bradshaw, lasciata da Mr. Big per la sofisticata Natasha, era una ragazza Kathy.

Se volete rivedere il film di Pollack, cliccate qui per scoprire su quali piattaforme streaming è disponibile.