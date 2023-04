Barbie, la reazione di Margot Robbie alla lettura del copione

News Cinema

Cresce l'idea che Margot Robbie, Ryan Gosling e la regista Greta Gerwig abbiano preparato qualcosa di particolare, dietro la facciata di Barbie. Margot in un video ha raccontato la sua reazione alla prima lettura del copione.

Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling si è mostrato con un trailer e da allora è stato sulla bocca di tutti: i dubbi saranno fugati il 20 luglio, quando il film di Greta Gerwig arriverà al cinema, ma nel frattempo non riusciamo a non mangiare la foglia. A dispetto del tono del trailer, si fa accenno a un "mondo reale" e nelle prime immagini non l'abbiamo ancora visto. Né Greta né Noah Baumbach, coautore con lei della sceneggiatura, vengono dal mondo dei blockbuster colorati, anzi. C'è qualcosa sotto, come si suol dire. Margot Robbie ha raccontato la sua reazione alla prima lettura del copione, e l'aura di mistero sembra confermata.



Barbie: Il Nuovo Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Margot Robbie su Barbie: "Non pensavo ce l'avrebbero fatto fare"

Sulla pagina Instagram dei BAFTA c'è un video in cui Margot Robbie racconta la sua prima reazione al copione di Barbie, scritto dalla regista Greta Gerwig e da suo marito Noah Baumbach. Si capisce che l'attrice vorrebbe dire qualcosa sulla struttura effettiva della storia, ma si limita a questo: "La prima volta che ho letto il copione di Barbie ho detto: è troppo bello, peccato che non diventerà mai un film, perché non ce lo faranno mai fare. E invece ce l'hanno fatto fare! [...] Ma non posso dire altro!" Margot chiude mimando la tipica chiusura della cerniera sulla sua bocca, aumentando la nostra curiosità. Barbie è cointerpretato da Margot con Ryan Gosling (Ken), America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Will Ferrell, Alexandra Shipp, Helen Mirren e anche Dua Lipa! Leggi anche Barbie di Greta Gerwig, il character poster conferma i rumors sulla presenza di Dua Lipa nel film!