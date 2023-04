Barbie di Greta Gerwig, il character poster conferma i rumors sulla presenza di Dua Lipa nel film!

News Cinema

Ieri, 4 aprile, Warner Bros. ha svelato l'attesissimo trailer di Barbie, l'adattamento scritto e diretto da Greta Gerwig, in arrivo al cinema il 20 luglio 2023. Poco prima del lancio del trailer sono stati diffusi anche i character poster: glitterati, patinati e con tutti i personaggi in bella vista e i fan sono rimasti sorpresi perché uno in particolare ha confermato un gossip che circolava da tempo: nel film sarà presente anche Dua Lipa, nel ruolo - com'è mostrato nel poster- di Barbie Sirena.

Barbie di Greta Gerwig, anche Dua Lipa nel film come Barbie Sirena

I poster sono stati diffusi dall'account ufficiale Twitter del film ed è stata una splendida sorpresa scopire che anche Dua Lipa sarà nel film, dove interpreterà Barbie sirena nell'adattamento della bambola Mattel. Il film di Barbie è uno dei più attesi del 2023, anche per le poche notizie che sono note sulla trama e che non fanno che far salire l'hype dei fan.

Nel trailer sono mostrati diverse Barbie e Ken, interpretati da un cast di attori e attrici brillanti, dai protagonisti come Margot Robbie e Ryan Gosling, che interpretano le versioni canoniche di Barbie e Ken, passando per Simu Liu e Ncuti Gatwa, due diversi Ken con cui quello di Gosling attacca briga nel film. Abbiamo poi Barbie Presidente, interpretata da Issa Rae, Barbie vincitrice di un Premio Nobel per la Fisica (Emma Mackey), una Barbie avvocata (Sharon Rooney) e ovviamente Barbie Sirena interpretata da Dua Lipa. La pop star comparirà anche nel thriller di Matthew Vaughn insieme a Henry Cavill Argylle, ma sarà con Barbie che avverrà il suo debutto hollywoodiano.

I character poster svelano anche che il fim avrà una voce narrante, Helen Mirren, e che vedrà Barbieland e il mondo degli umani incontrarsi, dato che Barbie prova a scappare dalla sua casa dei sogni per raggiungere il mondo reale, dove ci sono alcuni personaggi misteriosi, come Will Ferrell e America Ferrera. Scritto e diretto da Greta Gerwig con la collaborazione di Noah Baumbach, il film debutterà al cinema questa estate e dalle immagini che abbiamo visto nel trailer la pellicola promette di portarci in un'avventura scintillante e glamour, in pieno stile Barbie!