Barbie, la colonna sonora del film in un video Warner Bros.

Per pubblicizzare la colonna sonora di Barbie, la Warner Bros. ha pubblicato un breve video che elenca e introduce alcuni dei brani principali, tra Nicki Minage, Ice Spice, Dua Lipa, Charli XCX, Sam Smith, Billie Eilish.

Specialmente dopo gli straordinari risultati che Barbie sta registrando al boxoffice mondiale, italiano compreso, è immaginabile che la colonna sonora del film diventerà un tormentone non meno di alcune scene che coinvolgono Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Ken. La Warner Bros. Pictures ha pubblicato un video che dà risalto ad alcuni dei brani più gettonati in questo periodo, tra cui ovviamente "Dance the Night" di Dua Lipa.



Barbie: Il Trailer dell'album con le canzoni della colonna sonora del Film - HD

Barbie, chi ha realizzato il film campione d'incassi sul personaggio Mattel

Barbie è un progetto nato da Margot Robbie in qualità di producer (insieme a suo marito Tom Ackerley): stando a quel che lei stessa ha dichiarato, non teneva a interpretare la protagonista a tutti i costi, ma è stata messa in un angolo dalla regista designata per il film. Greta Gerwig, candidata all'Oscar per Lady Bird e Piccole donne, arriva dal mondo del cinema indie, così come il cosceneggiatore Noah Baumbach, suo compagno da oltre dieci anni e stimato regista in proprio (anche di film che hanno avuto come protagonista Greta stessa, che ha cominciato il suo percorso artistico da attrice).

Il direttore della fotografia è Rodrigo Prieto, candidato all'Oscar per I segreti di Brokeback Mountain, Silence e The Irishman. La production designer Sarah Greenwood ha invece sfiorato la candidatura per ben sei volte, l'ultima per L'ora più buia. La costumista Jacqueline Durran ha stretto in mano due statuette, la prima volta per Anna Karenina, la seconda proprio per il Piccole donne di Greta Gerwig. Leggi anche Barbie è un fenomeno al boxoffice, italiano e americano: i risultati del primo weekend