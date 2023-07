Barbie è un fenomeno al boxoffice, italiano e americano: i risultati del primo weekend

News Cinema

Barbie domina al boxoffice italiano del weekend, con il più alto incasso alla partenza di tutto l'anno solare. Negli USA le double feature con Oppenheimer sono diventate un fenomeno di costume. Barbie ha già recuperato i suoi costi di produzione, in meno di una settimana.

7.717.000 euro in quattro giorni: è questo il risultato spettacolare del primo weekend al boxoffice italiano per Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, diretti da Greta Gerwig. Prima di approfondire, la Cinetel ci parla di un fine settimana cinematografico che in generale ha fatto registrare il +192% (!!!) rispetto alla settimana precedente, ed è di sei volte e mezzo superiore a quello dell'anno scorso nello stesso periodo. Da capogiro. Concentriamoci sui numeri.



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie, i numeri del boom al botteghino italiano e mondiale

Il merito qui da noi, a differenza che negli Usa dove Barbie ha dominato quasi la metà del mercato in coppia con Oppenheimer (che invece in Italia arriva il 23 agosto), è tutto da attribuire al film basato sul giocattolo Mattel, perché la prima posizione italiana supera negli incassi di ben 9 volte la seconda (Dead Reckoning)! Costato intorno ai 140 milioni di dollari, con un incasso mondiale che ha già raggiunto i 337, il film è già in pari con i costi di produzione, e nei prossimi giorni coprirà tranquillamente quelli promozionali, per cominciare a rivelarsi il più grande affare della Warner Bros. Discovery negli ultimi tempi. Negli Usa ha debuttato con 155 milioni di dollari (fonte Boxoffice Pro), dove il 65% del pubblico era composto da donne e - dato ancora più significativo quando si parla di questi boom - l'81% ha meno di 35 anni. Simbolicamente, specie se consideriamo il messaggio e lo spirito del film, segna in Nord America il più alto incasso del weekend per un film diretto da una donna.

Qui in Italia Barbie è il più alto incasso d'esordio del 2023. Paragonandolo alle partenze di blockbuster molto più costosi anche del 2022, ha superato Super Mario Bros. - Il Film (5.700.000), Minions 2 (4.392.000 o 5.928.089 contando le anteprime), Thor: Love and Thunder (4.916.000). Insegue invece Doctor Strange nel Multiverso della Follia (8.291.000) e Avatar: La via dell'acqua (9.982.000). Occhio però: a differenza di Barbie, tutti questi film hanno avuto a disposizione cinque giorni alla partenza, non quattro! Se si calcola infatti la media giornaliera, solo Avatar 2 batte Barbie, ma proprio al photo finish (1.996.400 contro 1.929.250). Naturalmente, prima che qualcuno si offenda a morte, è oltremodo improbabile che Barbie registri gli incassi complessivi di Avatar 2, perché James Cameron gioca in una squadra a sé, però è divertente notare che qualcuno prova a insidiarne almeno qualche primato. Come cantavano gli Aqua, "Come on Barbie, Let's Go Party!"

Il resto del boxoffice italiano del weekend

Come scrivevamo, il secondo posto del boxoffice italiano del weekend è raccolto timidamente da Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, con 857.000 euro, per un totale italiano di 3.105.100 italiani e 370 milioni di dollari nel mondo. Il fantasma del flop sta per avvolgere il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, visto che il suo budget si è aggirato sui 291 milioni, e dovrebbe superare i 600 per recuperare solo i costi di produzione (ancora di più per compensare le spese promozionali).

Indiana Jones e il Quadrante del Destino invece occupa una terza posizione da 290.000 euro, per un totale italiano di 5.368.000 e mondiale di 335 milioni di dollari: questo è ormai un flop clamoroso, guardando ai suoi quasi 300 milioni di budget. Harrison Ford nella realtà ha ricevuto lo stesso trattamento che i distratti studenti riservano a Indy all'inizio del film. Da fan di Henry Jones Jr. e del grandissimo attore, la cosa ci immalinconisce.

Tiene duro in quarta posizione Elemental di casa Pixar, con 5.371.400 raccolti qui in Italia (271.350 nel weekend): con 356.634.000 dollari nel mondo, rimane un flop se si tiene conto del costo sui 200, però è il miglior risultato animato Disney-Pixar nel post-pandemia.

Il fanalino di coda della top five italiana è riservato un horror: La maledizione della Queen Mary porta a casa 163.000 euro in cinque giorni.



