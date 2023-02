BAFTA 2023 - Trionfa Niente di nuovo sul fronte occidentale. L'elenco completo dei vincitori

News Cinema

Niente di nuovo sul fronte occidentale - war movie targato Netflix - ottiene ben 7 riconoscimenti, fra cui miglior film. Miglior film britannico è invece Gli Spiriti dell'Isola, mentre l'acclamato Everything Everywhere All at Once si deve accontentare di una sola vittoria. L'elenco completo dei vincitori.

Ieri - 19 febbraio - si è svolta la cerimonia di premiazione della 76ª edizione dei premi BAFTA, i premi più importanti del cinema britannico, assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts. Dalla Royal Festival Hall di Londra il conduttore Richard E. Grant ha quindi presentato un evento senza particolari guizzi (o schiaffi) - almeno dal punto di vista di gossip e pettegolezzi - ma ricco di sorprese per quanto riguarda i vincitori della serata. A trionfare - in maniera del tutto imprevedibile - è stato il war movie targato Netflix Niente di nuovo sul fronte occidentale, che si è portato a casa ben 7 premi su 14 candidature - fra cui miglior regia, miglior film e miglior film in lingua straniera. A mani vuote, dunque, il favorito agli Oscar come miglior film internazionale, Argentina, 1985. Gli Spiriti dell'Isola - altro grande favorito - ha vinto invece come miglior film britannico e miglior sceneggiatura. Charlotte Wells bissa invece il risultato ottenuto ai DGA ed ottiene il riconoscimento come miglior regista esordiente per Aftersun. Sul fronte attoriale, Barry Keoghan e Kerry Condon vincono nelle categorie supporting (per Gli Spiriti dell'Isola) - agli Oscar saranno facilmente battuti da Angela Bassett e Ke Huy Quan - mentre Cate Blanchett (Tár) ed Austin Butler (Elvis) trionfano come leading, ponendosi definitivamente come i frontrunner agli Oscar. Delude infine Everything Everywhere All at Once - 1 vittoria, per il montaggio, su 10 nomination. Il BAFTA Fellowship - il più alto riconoscimento dell'Accademia, analogo ad un premio alla carriera - è andato alla costumista Sandy Powell. Di seguito la lista completa dei vincitori.

BAFTA 2023 - L'elenco completo dei vincitori

Miglior film

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Edward Berger)

Miglior film britannico

Gli Spiriti dell'isola (Martin McDonagh)

Miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore britannico

Charlotte Wells (regista-sceneggiatrice) - Aftersun

Miglior film in lingua straniera

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Edward Berger)

Miglior documentario

Navalny (Daniel Roher)

Miglior film d'animazione

Pinocchio (Guillermo del Toro e Mark Gustafson)

Miglior regista

Edward Berger - Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior sceneggiatura originale

Martin McDonagh - Gli Spiriti dell’Isola

Miglior sceneggiatura non originale

Edward Berger, Lesley Paterson ed Ian Stokell - Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior attrice protagonista

Cate Blanchett -Tár

Miglior attore protagonista

Austin Butler - Elvis

Miglior attrice non protagonista

Kerry Condon - Gli Spiriti dell'Isola

Miglior attore non protagonista

Barry Keoghan - Gli Spiriti dell'Isola

Miglior colonna sonora

Volker Bertelmann - Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior casting

Nikki Barrett e Denise Chamian - Elvis

Miglior fotografia

James Friend - Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior montaggio

Paul Rogers - Everything Everywhere All at Once

Miglior scenografia

Florencia Martin ed Anthony Carlino - Babylon

Migliori costumi

Catherine Martin - Elvis

Miglior trucco ed acconciatura

Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulston e Shane Thomas - Elvis

Miglior sonoro

Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Prášil e Markus Stemler - Niente di nuovo sul fronte occidentale

Migliori effetti speciali

Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri ed Eric Saindon - Avatar: La via dell’acqua

Miglior cortometraggio animato

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Charlie Mackesy e Peter Baynton)

Miglior cortometraggio

An Irish Goodbye (Tom Berkeley e Ross White)

Miglior stella emergente

Emma Mackey