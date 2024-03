Bad Boys: Ride or Die, ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film della serie con Will Smith e Martin Lawrence

News Cinema

Dal 13 giugno tornano al cinema i detective di Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett: ecco le prime immagini ufficiali di Bad Boys: Ride or Die.

Non c'è tre senza quattro. Forse non era proprio così, il detto, ma nel mondo del cinema contemporaneo le saghe proliferano, i sequel si moltiplicano e le numerazioni vanno aggiornate.

Quel che importa, in ogni caso, è che arrivato il primo trailer italiano ufficiale di Bad Boys: Ride or Die, il nuovo capitolo della saga action-comedy che vede Will Smith e Martin Lawrence nei panni dei detective di Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett, sempre pronti a scatenare panico e risate, a condurre inseguimenti e a darle di santa ragione a qualche malcapitato di turno.

Anche se, in questo quarto film i nostri due eroi non sono più poliziotti alla caccia di qualche cattivone, ma i ricercati della storia.

Volete saperne di più? Spazio al trailer di Bad Boys: Ride or Die.



Bad Boys: Ride or Die: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano di Bad Boys 4, con Will Smith e Martin Lawrence - HD

La saga di Bad Boys è nata nel 1995 con il primo film diretto da Michael Bay, e proseguita nel 2003 con Bad Boys II, sempre con la regia di Bay. Dopo una lunga pausa, Mike e Marcus sono tornati al cinema nel 2020 con Bad Boys for Life, film scritto da Chris Bremner e diretto da Adil e Bilal: team creativo che è stato confermato anche questo nuovo film.

Nel cast di Bad Boys: Ride or Die oltre Will Smith e Martin Lawrence ci sono anche Vanessa Hudgens (Tick, Tick... Boom!), Alexander Ludwig (The Covenant), Paola Nuñez (Bad Boys for Life), Eric Dane (Euphoria), Ioan Gruffudd (Il professore e il pazzo), Jacob Scipio (I mercenari 4 - Expendables), Melanie Liburd (Perpetrator), Tasha Smith (Jumping the Broom - Amore e altri guai) con Tiffany Haddish (La casa dei fantasmi) e Joe Pantoliano (Matrix).

Bad Boys: Ride or Die sarà nelle sale italiane dal 13 giugno prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.