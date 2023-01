Babylon: Margot Robbie racconta il suo personaggio Nellie LaRoy - Guarda il video

News Cinema

Difficile, dopo aver visto le prime, seducenti immagini del nuovo film di Damien Chazelle (al cinema dal 19 gennaio), immaginarsi un'attrice diversa da Margot Robbie nel ruolo della scatenata e sensuale Nellie LaRoy, protagonista femminile del film. E in questo video è la stessa attrice australiana a raccontarci di questo suo personaggio.

La protagonista femminile di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle che debutta giovedì 19 gennaio nei cinema di tutta Italia, doveva essere in origine la Emma Stone che il regista aveva diretto nel suo film più noto e amato, La La Land. Non sempre però - e questo film ce lo insegna - a Hollywood le cose vanno come si era pianificato, e per un conflitto d'impegni che non è stato possibile risolvere Stone ha rinunciato al progetto. E però, a volte, quelli che sembrano essere dei contrattempi si rivelano in realtà delle piccole benedizioni: perché, senza nulla togliere al talento di Emma Stone, è difficile immaginare un'attrice diversa da Margot Robbie, cui Chazelle si è rivolto, per la parte di Nellie LaRoy, personaggio femminile protagonista di Babylon.

In questo film, che racconta una storia di ambizione e di eccessi nella Hollywood degli anni d'oro, a cavallo del passaggio dal cinema muto a quello sonoro, Robbie è infatti perfetta nel ruolo di una giovane aspirante star che riesce a diventare tale, per poi doversi confrontare con una serie di imprevisti e di difficoltà: quelle del successo, ma non solo.

Ma lasciamo che siano la stessa Margot Robbie, e i suoi colleghi di set, a raccontarvi chi sia Nellie LaRoy, il personaggio che interpreta in Babylon, e quale sia la sua storia, in questa featurette video:



Babylon: Featurette Speciale: Margot Robbie svela il personaggio di Nellie LaRoy -HD

Distribuito in Italia da Eagle Pictures, Babylon è stato scritto dallo stesso Chazelle e, oltre a Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, interpreti dei tre personaggi principali del film, vede nel cast la presenza di Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire (anche tra i produttori esecutivi), Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving, Olivia Wilde e Spike Jonze.

Questo è il trailer italiano ufficiale del film:



Babylon: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

BABYLON, una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.