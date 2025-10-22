Avengers: Doomsday, Jeremy Renner suggerisce il ritorno di Occhio di Falco

News Cinema

Jeremy Renner affronta il possibile ritorno di Occhio di Falco nel prossimo film corale degli Avengers: le sue parole offrono speranza ai fan.

Occhio di Falco apparirà in Avengers: Doomsday? Quinto film corale dedicato ai Vendicatori, ad oggi ha confermato soltanto il Thor di Chris Hemsworth del team originale, anche se Hulk figura nel cast di Spider-Man: Brand New Day per cui potrebbe facilmente concedersi una tappa in Doomsday. Una delle incognite riguarda Occhio di Falco, riapparso nel 2021 nella prima stagione di Hawkeye dedicata proprio al suo personaggio. Da allora, però, Jeremy Renner non ha più offerto contributi al MCU. Cosa ne sarà di lui? Apparirà in Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday, Jeremy Renner riflette sul ritorno di Occhio di Falco: “Finché non verrà ucciso, continuerà a lavorare”

Il nome di Jeremy Renner non rientra nel cast ad oggi annunciato dai Marvel Studios per Avengers: Doomsday, ma è stato proprio l’attore di recente ad affrontare il potenziale coinvolgimento di Occhio di Falco nel prossimo film corale. Ai microfoni di ComicBook, ha condiviso le proprie riflessioni in merito all’attività di Occhio di Falco: è in pensione oppure tornerà in azione? “Penso che abbia iniziato già in pensione… ma poi è sempre tornato sui propri passi. Penso che sia un uomo di famiglia, sai sempre qual è il suo punto di riferimento e quindi non è mai stato realmente in pensione. Finché non verrà ucciso, continuerà a lavorare”, ha garantito.

Il percorso di Occhio di Falco nel MCU è sempre stato altalenante. Ha tentato più volte di ritirarsi da quel mondo fatto di violenza, ma puntualmente è stato trascinato sul campo di battaglia e l’ultima volta è accaduto proprio in Hawkeye. Le parole di Jeremy Renner ricordano quelle di Joe Russo. Dopo l’uscita di Avengers: Endgame, il regista aveva menzionato il triste destino di Iron Man come esempio di quello che potrebbe accadere anche agli altri eroi: “Penso che, in un certo senso, Tony Stark fosse destinato a morire. E... ecco la cosa interessante della nostra cultura. Molte persone si arrabbiano quando dico cose del genere. Ma quando sei un eroe, il tuo compito è morire. Questo è il tuo compito da eroe: sacrificarti per il bene comune. Ed è questo che cerchiamo di insegnare alle persone nel film: o lo fai per te stesso, o lo fai per la comunità. E Tony lo faceva per la comunità”.