Avatar 2 supera i 40 milioni di euro al botteghino italiano del weekend!

News Cinema

E anche un altro traguardo viene tagliato da Avatar: La via dell'acqua: nel fine settimana ha superato i 40 milioni di euro nel nostro paese. In seconda posizione c'è Antonio Albanese con Grazie ragazzi.

E con i 2.191.500 euro raccolti, Avatar: La via dell'acqua non solo si conferma vincitore del boxoffice italiano del weekend, ma segna anche un altro record, nel nostro paese superando i 40 milioni di euro, per la precisione registrando 40.836.000 secondo la Cinetel. È un risultato che, lo diciamo con la felicità di essere stati smentiti, ha doppiato le nostre più ottimistiche previsioni: mentre nel mondo viaggiamo sul 1.901.000.000 di dollari (ultime stime di Boxofficemojo), Avatar 2 continua a celebrare l'esperienza del cinema senza fare prigionieri. Il mondo dello spettacolo ringrazia e, considerando il contesto così diverso, anche la distanza di questi 40 dai 65.675.000 della prima edizione di Avatar nel 2009-2010 pesa molto meno.

Al secondo posto nel botteghino del weekend troviamo i carcerati impegnati col teatro di Antonio Albanese nella commedia agrodolce Grazie Ragazzi di Riccardo Milani: il film è partito con 776.000 euro, riuscendo a scalzare un altro concorrente nostrano che regge ancora piuttosto bene. Parliamo di Tre di troppo di e con Fabio De Luigi, interpretato con Virginia Raffaele: il lungometraggio è slittato in terza posizione ma portando a casa altri 640.240, per un totale finora di 3.886.000.