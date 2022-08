Volete rivedere Avatar su Disney+ prima di Avatar 2? Troppo tardi: il film è stato tolto perché torna al cinema

News Cinema

Era stato un evento cinematografico nel 2009, tornerà ad esserlo a settembre. Rivedere Avatar al cinema è un passaggio obbligato per avvicinarsi al suo sequel in arrivo a dicembre.

È proprio così.

Se iniziate a digitare AV sulla stringa di ricerca di Disney+, dopo i vari titoli contententi la parola Avengers, quando arrivate a AVAT rimangono due contenuti: Avalon High, un teenager movie prodotto direttamente per Disney Channel nel 2010 con le reincarnazioni di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda, e il bellissimo documentario del National Geographic Okavango - L'ultimo paradiso, che racconta di un ecosistema fluviale in Botswana e della sua sopravvivenza.

Oltre a scoprire due titoli di cui molto probabilmente non avevate mai sentito parlare, si evidenzia anche l'assenza di Avatar. Il film del 2009 di James Cameron non è più disponibile (per ora) sul servizio streaming. Perché?

È molto semplice. In vista dell'uscita al cinema di Avatar 2: La via dell'acqua, nelle sale dal 14 dicembre 2022 dopo un'attesa durata secoli, la Disney ha pensato di riportare sul grande schermo anche il primo film. Avatar torna nei cinema il prossimo 22 settembre e per questa ragione, certamente legata ai profitti sui biglietti cinematografici, il film non è momentaneamente disponibile in streaming (a meno che non lo si voglia noleggiare a 4 euro pressoché su tutte le altre piattaforme). Gli abbonati di Disney+ potrebbero risentirsi di questa scelta, ma per avvicinarsi al tanto sospirato sequel la migliore cosa è fare un ripasso di Avatar riguardandolo proprio sul più grande schermo possibile, ossia al cinema che è il luogo al quale appartiene e per il quale James Cameron l'ha progettato.

Qui sotto il trailer di Avatar 2.



Avatar: La Via dell'Acqua: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Scopri Disney+