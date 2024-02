Aspettando Madame Web, il meglio di Dakota Johnson in 5 film in streaming

News Cinema

L'attrice lanciata da Cinquanta sfumature di grigio sta per arrivare sui nostri schermi grazie al cinecomic. Questi i film in streaming che ne hanno decretato il successo.

Dal momento che questa settimana arriva nelle sale italiane e internazionali l’atteso Madame Web, vogliamo ripercorrere la carriera della sua protagonista Dakota Johnson attraverso i consueti cinque film in streaming. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Dakota Johnson, protagonista di Madame Web

Cinquanta sfumature di grigio

Suspiria

7 sconosciuti a El Royale

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon

La figlia oscura

Cinquanta sfumature di grigio (2015)

Cinquanta sfumature di grigio: Il Nuovo Trailer italiano del film - HD

Il grande successo commerciale dell’adattamento cinematografico dal romanzo pruriginoso di E.L. James lancia la Johnson e il coprotagonista Jamie Dornan come star internazionali. La critica storce il naso, e parecchio, ma forse un po’ questo primo capitolo lo ha sottovalutato: la regista Sam Taylor-Johnson infatti racconta dietro la patina glamour la difficoltà tutta contemporanea di stabilire relazioni umane, prima ancora che sentimentali, basate sulla fiducia e l’apertura verso il prossimo. Sotto questo punto di vista Cinquanta sfumature di grigio si rivela un melodramma piuttosto interessante. E la Johnson ha capito perfettamente il suo personaggio, interpretandolo con misura e arguzia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Suspiria (2018)

Suspiria: Trailer Italiano Ufficiale del Fim - HD

Dopo aver lavorato con Luca Guadagnino in A Bigger Splash, la Johnson bissa con il remake molto aggiornato del classico horror diretto da Dario Argento. Onestamente fare un paragone tra le due versioni di Suspiria diventa quasi fuorviante, tanto sono due progetti diversi, quasi opposti. Quello di Guadagnino si rivela un horror arthouse di impatto visivo retro molto efficace, anche perché Tilda Swinton a supporto garantisce sempre carisma e qualità. Un film di certo impegnativo ma a tratti anche ipnotico, avvincente. Alcune sequenze fanno paura, altre ripugnano, l’atmosfera è senza dubbio quella giusta. Divertente nel suo essere cinema d’autore a tutto tondo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

7 sconosciuti a El Royale (2018)

7 sconosciuti a El Royale: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Crime-movie in salsa comica e ostentatamente pulp che vede un cast immenso interpretare una serie di personaggi sopra le righe dentro un setting preciso e molto efficace. Jeff Bridges, Chris Hemsworth e altri nomi di lusso conducono la danza cinematografica di 7 sconosciuti a El Royale, architettata dal regista e sceneggiatore con perizia oseremmo dire civettuola. Cinema di intrattenimento spigliato e leggermente irriverente, che possiede il suo punto di forza nella volontà dello spettatore di stare al gioco chiassoso e a tratti brutale. Non ci si annoia, tutt’altro, anche perché il cast è davvero divertente e divertito. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon (2019)

In Viaggio verso un Sogno - The Peanut Butter Falcon: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Piccolo film ultra indipendente che vede la Johnson interpretare un personaggio gentile a supporto dei due protagonisti. Un viaggio nell’America “dimenticata”, rurale e ai limiti della povertà. Shia LaBeouf ci regala la sua miglior interpretazione da anni a questa parte, selvaggia e sentita, piena di una vitalità irruente. In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon diventa giustamente un piccolo ‘caso cinematografico”, arrivando a parlare al cuore degli spettatori. Sentito applauso a tutti coloro che vi hanno partecipato, con un magnifico cameo di John Hawkes, attore di razza purissima. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La figlia oscura (2021)

La Figlia Oscura: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L’adattamento del libro di Elsa Morante realizzato da Maggie Gyllenhaal permette alla Johnson di duettare con feroce bravura con un’attrice del calibro di Olivia Colman. Le scene in cui sono insieme diventato quelle di maggior tensione e disperazione umana. La figlia oscura è un dramma psicologico che sfocia spesso nel thriller rarefatto, fregiandosi anche della notevole interpretazione di Jessie Buckley a supporto. Notevole esempio di cinema introspettivo e raccontato con lucidità, che ottiene meritatamente le nomination all’Oscar per l’adattamento, l’attrice protagonista e non protagonista. Senza dubbio la prova migliore della carriera fino a oggi della Johnson. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.