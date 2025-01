Aspettando Balck Bag e Presence, ecco i migliori film in streaming diretti da Steven Soderbergh

News Cinema

L'autore premio Oscar che compie oggi 62 anni ha due film in uscita nel prossimo futuro. Intanto ricordiamo cinque dei suoi film in streaming che continuiamo a rivedere con piacere.

Compie oggi 62 anni il regista premio Oscar Steven Soderbergh. Attivo fin dalla fine degli anni ‘80, l’autore ha navigato con visione personale sia il cinema commerciale che quello maggiormente indipendente. In attesa di vedere i suoi due nuovi lavori, lo spy-thriller Black Box e l’horror Presence, vogliamo ricordare la sua prestigiosa carriera attraverso cinque film in streaming che apprezziamo particolarmente, e che non sono necessariamente i suoi più famosi. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Steven Soderbergh

Sesso, bugie e videotape

Out of Sight

Traffic

Solaris

La truffa dei Logan

Sesso, bugie e videotape (1989)

L'esordio dietro la macchina da presa diventa immediatamente per Soderbergh l’opera spartiacque per una generazione di cinefili. Sesso, bugie e videotape trionfa clamorosamente a Cannes e segna l’inizio di una pagina fondamentale di cinema indipendente americano. James Spader e Andie McDowell come protagonisti sono indimenticabili, Laura San Giacomo a supporto a tratti strepitosa. Arriva anche la nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, prima affermazione per Soderbergh. Studio della solitudine e dell’alienazione umane davvero capace di colpire allo stomaco. Film di culto che ha scritto la storia. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

Out of Sight (1998)

Out of Sight: Il Trailer Ufficiale del Film

Dopo qualche film sbagliato, arriva questo magnifico adattamento da Elmore Leonard che vede protagonisti due incandescenti George Clooney e Jennifer Lopez. La sequenza della seduzione è un capolavoro di fascino filmico e montaggio. Nel contesto del cinema di genere, pochi film sono ancora oggi efficaci e vibranti come Out of Sight. Nel cast anche un divertentissimo Michael Keaton, Don Cheadle e un cammeo finale strepitoso di Samuel L. Jackson. A conti fatti il film di Soderbergh che continuiamo a rivedere con maggiore contentezza. Un classico sempre verde. Disponibile su Rakuten TV.

Traffic (2000)

Il dramma incentrato sulla filiera della droga regala Soderbergh l’Oscar per la miglior regia, a Stephen Gaghan quello per la sceneggiatura e a Benicio Del Toro quello per il miglior attore non protagonista. Un quarto arriva a Stephen Mirrione per il montaggio. Traffic è un puzzle narrativo tenuto insieme da una regia raffinata a che quando vuole essere polverosa. Un’opera piena di sottotesti e di stratificazioni, che ha il coraggio di puntare il dito contro tutto e tutti. Nel cast anche Michael Douglas e una bravissima Catherine Zeta-Jones, che avrebbe meritato almeno la candidatura all’Oscar. Non il miglior film dell’autore a nostro avviso, ma comunque un “mostro” cinematografico di sicuro impatto. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Solaris (2002)

Il remake del capolavoro di Andrej Tarkovskij viene aggiornato con approccio maggiormente diretto verso il melodramma di fantascienza. George Clooney è un protagonista davvero riuscito di Solaris, mentre accanto a lui Natascha McElhone si trasforma in affascinante oggetto misterioso. nel cast anche una potente Viola Davis. Ovviamente il paragone con l’originale è impietoso, ma questa versione è stata fin troppo osteggiata, in quanto si tratta di un film di fantascienza comunque emotivamente riuscito, oltre che ovviamente un viaggio cinematografico di primissimo ordine. A noi continua a piacere, anzi emozionare. Da rivalutare senza pensare troppo a quello che è stato fatto in passato…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La truffa dei Logan (2017)

La Truffa dei Logan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Tra i vari heist-movie diretti da Soderbergh, questo nazional-popolare con personaggi provenienti dalla lower class e dal white trash americano è a nostro avviso il più divertente. Channing Tatum, Riley Keough, Adam Driver, Daniel Craig e la partecipazione amichevole di Hilary Swank. La sceneggiatura è molto ben congeniata, ma La truffa dei Logan si regge soprattutto sulle interpretazioni irresistibili degli attori, tutti davvero in stato di grazia. Dialoghi surreali da commedia scatenata, azione ben organizzata, fascino squinternato per una commedia che possiede il piglio e il ritmo giusto. Per noi uno dei migliori film di Soderbergh in assoluto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.