Arriva al cinema il Padre Pio di Abel Ferrara: una clip del film in anteprima esclusiva

Presentato in prima mondiale alle Giornate degli Autori di due anni fa, arriva finalmente al cinema il 18 luglio distribuito da RS Productions Padre Pio, il film del regista americano che racconta la storia del frate di Pietrelcina, interpretato da Shia LaBeouf. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva

Arriva al cinema dal 18 luglio, con RS Productions, Padre Pio, il film diretto da Abel Ferrara che racconta la storia del frate di Pietrelcina.

Secondo lo sguardo del regista americano oramai trapiantato in Italia, che da sempre ha nel suo cinema esplorato le tensioni verso il sacro e le contraddizioni tutte umane della fede, la storia di questa figura controversa - da un lato circondata da un culto e una devozione che, tra i santi, non ha uguali in Italia, dall'altro criticata da studiosi che lo vedono come un impostore e un imbonitore di folle - si lega a doppio filo con una vicenda prettamente politica, il cosiddetto eccidio di San Giovanni Rotondo, che vide 13 militanti socialisti uccisi dal Fascio d'ordine, come ci mostra e dimostra questa clip del film che noi di Comingsoon.it vi presentiamo in anteprima esclusiva.



Padre Pio: Una Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film di Abel Ferrara con Shia LaBeouf - HD