Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito insieme in un nuovo film? Arriva la conferma: "Non vediamo l'ora!"

Dopo il grande successo riscosso nella notte negli Oscar, Danny DeVito non avrebbe potuto dare notizia migliore ai fans. Lui e Arnold Schwarzenegger, iconica coppia cinematografica degli Anni Ottanta, potrebbero girare un nuovo film insieme nel 2025!

La loro reunion sul palco del Dolby Theatre, nella notte degli Oscar 2024, è stato uno dei momenti più divertenti ed esaltanti della cerimonia. Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger sono legati non solo da un passato cinematografico fatto di commedie di grande successo, ma anche da una bella amicizia. Entrambi desiderano da tempo girare un nuovo film fianco a fianco e, finalmente, il loro proposito potrebbe essere sul punto di trasformarsi in realtà.

A dare la conferma è stato un entusiasta Danny DeVito, ai microfoni di Fox News Digital. A quanto pare, in cantiere c'è un nuovo lungometraggio per lui e la sua ex co-star. "È come un amico - ha dichiarato l'attore a proposito dell'ex governatore della California - Ci divertiamo insieme. Stiamo cercando di fare un altro film insieme. Siamo coinvolti, c'è una sceneggiatura in fase di scrittura. Vogliamo tornare insieme sul grande schermo".

Il protagonista di Batman - Il Ritorno, tuttavia, è stato piuttosto avaro di dettagli sulla trama del nuovo film, forse per scaramanzia. Tutto ciò che sappiamo è che, ipoteticamente, la pellicola potrebbe debuttare nelle sale nel 2025.

Non vediamo l'ora di tornare sullo schermo, quindi incrociamo le dita. L'anno prossimo saremo in produzione con qualcosa. Ci divertiamo sempre insieme, è una brava persona. Ivan [Reitman, ndr], riposi in pace, non è più con noi. Ivan Reitman, che ha diretto I gemelli, che ci ha uniti sullo schermo per la prima volta.

Prima della scomparsa del noto regista, morto nel 2022 all'età di 75 anni, l'ipotesi di girare un sequel de I Gemelli (1988) era più che mai concreta. Entrambi i divi, però, erano molto legati all'autore di Ghostbusters (1984). Dunque hanno deciso di rinunciare.

Gli attori, ad ogni modo, erano amici già prima di condividere il set. "Ci vedevamo ogni tanto - ha svelato DeVito - non in palestra perché io non ci vado. Conosco tutti gli animali della sua fattoria. Schnelly, il maiale. E il cavallo che mi morde quando cerco di dargli da mangiare. Fumiamo un sigaro nel cortile. Ci divertiamo, lo adoro".

Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger: dalle commedie degli Anni Ottanta alla notte degli Oscar

Le due star, nel 1988, sono state protagoniste de I Gemelli di Ivan Reitman. Nel film campione d'incassi, il muscoloso Julius (Schwarzenegger) e lo scaltro Vincent (Danny DeVito) scoprono dopo 35 anni di essere incredibilmente fratelli. Dopo il primo e peculiare incontro, che avviene in prigione, i due si troveranno coinvolti in rocambolesche disavventure, mentre cercano di rintracciare la loro madre biologica Mary Ann (Bonnie Bartlett).

Il rodatissimo duo è poi stato nuovamente diretto da Reitman in Junior (1994), che aveva una trama, se possibile, ancora più assurda. Nel film, candidato a 3 Golden Globes e all'Oscar per la migliore canzone, Schwarzy e DeVito sono Larry e Alexander, due ginecologi-ricercatori. Dopo esser stati licenziati, i due decidono di sperimentare su Alexander (Schwarzenegger) un nuovo farmaco chiamato Expectane, rubando un ovulo all’interno del laboratorio della dottoressa Diana Reddin (Emma Thompson) e impiantandolo nell’addome dell’uomo. Lo scienziato incinto decide di portare a termine la gravidanza.

Arriviamo alla 96esima edizione degli Academy Awards. Incaricati di premiare il vincitore nella categoria Miglior Montaggio, la coppia è stata accolta da una calorosa standing ovation, per poi cimentarsi in una esilarante gag a tema Batman. Entrambi gli attori, infatti, hanno interpretato, in momenti diversi, nemici giurati dell'Uomo Pipistrello.

Schwarzenegger è stato Mr. Freeze in Batman & Robin (1997) di Joel Schumacher. Invece Danny DeVito ha dato vita ad un perfetto Pinguino in Batman - Il ritorno (1992) di Tim Burton. Protagonista di quest'ultimo è proprio Michael Keaton, presente a sua volta al Dolby Theatre. Di fronte ad una platea più che mai divertita, le ex co-star hanno punzecchiato Keaton/Batman suscitando fragorose risate. A rendere il tutto ancor più spassoso, l'espressione minacciosa della star di Birdman.