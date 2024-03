Oscar 2024, Danny DeVito e Schwarzenegger 'sfidano' Michael Keaton: "Entrambi abbiamo provato ad uccidere Batman"

News Cinema

Uno dei momenti più divertenti della 96esima edizione degli Academy Awards è stato indubbiamente l'ingresso in scena di Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. Il loro compito? Premiare il vincitore nella categoria Miglior Montaggio. La reunion tra i protagonisti de I Gemelli (1988) di Ivan Reitman era sufficiente ad entusiasmare e sorprendere il pubblico, ma i due attori non si sono limitati a questo. Inaspettatamete, hanno coinvolto Michael Keaton in un esilarante siparietto.

Andiamo con ordine. Entrambi gli attori, oltre ad aver recitato insieme in più di una commedia, hanno interpretato, in momenti diversi, nemici giurati di Batman. Schwarzenegger è stato Mr. Freeze in Batman & Robin (1997) di Joel Schumacher, con George Clooney che prestava il volto all'Uomo Pipistrello. Danny DeVito ha interpretato Pinguino in Batman - Il ritorno (1992) di Tim Burton. Protagonista di quest'ultimo è proprio Michael Keaton, presente al Dolby Theatre. La star di Beetlejuice, infatti, all'inizio della serata ha annunciato, insieme a Catherine O'Hara, il vincitore della categoria Miglior Trucco, andato a Nadia Stacey per il lavoro sul film Povere Creature!.

Le ex co-star Schwarzy e DeVito, accolte da una calorosa standing ovation, hanno introdotto la gag in modo perfetto. "Arnold e io presenteremo insieme, per una ragione molto ovvia" ha esordito Danny. "Entrambi abbiamo cercato di uccidere Batman" gli ha fatto eco l'ex governatore della California. "Come ti ha battuto Batman?" ha chiesto a quel punto l'interprete di Dumbo al collega, che ha risposto: "Ha usato la mia unica debolezza contro di me...." "Il calore?" ha suggerito De Vito. "Amore" ha chiosato ironicamente Schwarzenegger.

Di fronte ad una platea più che mai divertita, lo scambio è proseguito con la battuta di Danny DeVito: "Oh. [Quanto a me, ndr] Mi ha buttato da una dannata finestra. Davvero". "Batman, quel figlio di put***a" ha commentato il divo 76enne.

Le star hanno dunque finto di notare per la prima volta la presenza di Keaton/ Batman fra il pubblico, suscitando fragorose risate. A rendere il tutto ancor più spassoso, l'espressione dell'attore, tra il serio e il minaccioso.

Pinguino e Mr. Freeze non si sono lasciati intimidire dall'inquietante sguardo della loro acerrima nemesi. Al contrario, hanno iniziato a provocarlo e minacciarlo.

Hai una bella faccia tosta a farti vedere qui! Sei un vero rompi-becco. Ci vediamo dopo al Ballo del Governatore, amico!

Il Premio Oscar al Miglior Montaggio, infine, è stato assegnato a Jennifer Lame per Oppenheimer. Il film di Christopher Nolan, candidato in 13 categorie, ha fatto la parte del leone durante gli Oscar 2024, conquistando in tutto 7 statuette.