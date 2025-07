Animali Fantastici, Johnny Depp parla del suo licenziamento: "Mi chiesero di andarmene mentre giravamo"

News Cinema

Intervistato dal Telegraph e sempre più deciso a levarsi sassolini (o massi) dalle scarpe, Johnny Depp ha parlato della sua sostituzione con Mads Mikkelsen nella saga di Animali Fantastici. "Volevano che fossi io a tirarmi indietro."

Il licenziamento di Johnny Depp dalla saga di Animali Fantastici, dove fu sostituito da Mads Mikkelsen nei panni del perfido mago Grindelwald, fu il risultato della sua caduta pubblica, a seguito delle accuse di violenza da parte di Amber Heard. Dopo che il processo è diventato pubblico e la questione si è chiusa con un patteggiamento, Depp sta valutando le sue prossime mosse, non risparmiandosi in stoccate spietate all'ambiente hollywoodiano che l'ha estromesso, senza attendere un approfondimento dei fatti. L'ultima la offre in un'intervista sul Telegraph, dove ha parlato proprio di quello che accadde sul set di Animali Fantastici - I segreti di Silente: sì, Johnny aveva in effetti già iniziato a girarlo! Leggi anche Johnny Depp pronto al ritorno: "Ma non ero andato da nessuna parte, sono stato il manichino del crash test del MeToo"

Johnny Depp su Animali Fantastici e l'allontanamento: "Volevano che fossi io ad andarmene"

Le riprese di Animali Fantastici - I segreti di Silente (2022) erano già iniziate, quando la Warner Bros. prese la decisione di esautorare Johnny Depp dal ruolo di Grindelwald, per evitare le polemiche sulla sua figura diventata all'improvviso scomoda. Depp era già apparso al termine di Animali Fantastici e dove trovarli (2016), dove si scopriva che Grindelwald aveva preso le fattezze del personaggio di Colin Farrell, in un colpo di scena che si reggeva moltissimo sulla sua grande popolarità. Depp fu poi presente in tutto il successivo Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald (2018), che segnò però una battuta d'arresto negli incassi, probabilmente pregiudicando la saga prevista in cinque atti, ma poi cancellata dopo il citato terzo film. Forse è stata una maledizione lanciata dallo stesso Johnny, sostituito con Mads Mikkelsen a produzione già avviata, quando Depp aveva già girato una sequenza.

Si fermò tutto in un millisecondo, mentre stavo già girando il film. Mi dissero: "Gradiremmo che lei desse le dimissioni". Ma la cosa che davvero mi faceva andare di matto era che volevano fossi io a ritirarmi. Ma vaffanculo. "Ci sono troppi me stesso da fare fuori. Se pensate di potermi fare più male di quanto non me ne abbiano già fatto, avete sbagliato di grosso". [...] E comunque, sentite, nel mondo ne hanno dette di tutti i colori su di me, non mi dà fastidio... non mi candido mica alla Presidenza.