Johnny Depp pronto al ritorno: "Ma non ero andato da nessuna parte, sono stato il manichino del crash test del MeToo"

News Cinema

Intervistato da Times a Londra, Johnny Depp, quasi riabilitato a Hollywood (con riserva), si toglie qualche sassolino dalla scarpa: ha voluto lui il processo pubblico contro Amber Heard, ed è amareggiato da quanti colleghi e colleghe durante lo scandalo gli hanno voltato le spalle, perché conveniva di più essere "woke".

Johnny Depp, di recente regista del Modi con Riccardo Scamarcio, sta per rimettere piede a Hollywood: se si concretizzerà l'accordo con la Disney per un'altra sortita di Jack Sparrow nei Pirati dei Carabi, sarà un ritorno molto simbolico. Lui però, dopo gli scandali che l'avevano di fatto travolto a ridosso del processo legato alle accuse di Amber Heard, non ha proprio voglia di parlare di "ritorni": rispondendo alle domande del Times, sostiene infatti di non essersene mai andato. Tutt'al più per lui sono gli altri, anche gli ex-amici, che si sono allontanati da lui. Leggi anche Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp "vicino a un accordo" e sceneggiatura pronta: gli ultimi aggiornamenti

Johnny Depp: "Non mi pento di nulla, ho deciso di combattere fino alla fine"

Il recente momento più nero di Johnny Depp è stato nel 2020, quando l'Alta Corte di Giustizia inglese diede di fatto ragione al quotidiano The Sun, che l'aveva descritto come un "picchiamogli". Il suo braccio di ferro con l'ex-moglie Amber Heard era già esploso nel 2019, e il processo che ne è seguito ha lavato i panni sporchi in pubblico in modo anche imbarazzante, concludendosi nel 2022 con un patteggiamento e ossa rotte (o mezze vittorie) per entrambe le parti. In ogni caso, l'aura crudele che aveva avvolto Depp si sta dissipando, e lui oggi è molto franco:

Il mio ritorno? Posso essere onesto? Non sono mai andato da nessuna parte. Se avessi la possibilità di andarmene, non tornerei. Non ho rimpanti perché, sul serio, che cazzo di senso ha piangere sul latte versato? [...] Ho accettato il processo a porte aperte perché eravamo andati troppo oltre. Sapevo che dovevo sviscerarmi davanti a tutti. Tutti dicevano "Passerà". Ma non potevo fidarmi. Cosa passerà? Una menzogna circolata per il cazzo di mondo intero? No che non passa. Se non avessi cercato di rappresentare la verità, sarei sembrato colpevole degli atti di cui mi si accusava. E i miei figli avrebbero dovuto convivere con questa cosa. E i figli dei loro figli. E i ragazzini che avevo incontrato negli ospedali. [...] Sapevo che non sarebbe stato facile, ma non m'importava. Pensai che avrei combattuto fino alla fine, porca puttana. [...]

Ve lo dico io cosa ha fatto male. Ci sono state persone, penso a tre di loro, che mi hanno danneggiato. Gente che era alle feste dei miei figli, che li prendeva in braccio. Capisco le persone che non hanno preso le mie difese, perché la cosa che li spaventava di più era fare la scelta giusta. La mia cosa è partita prima ancora del MeToo. Sono stato praticamente il manichino del crash test del MeToo. Prima di Harvey Weinstein. E ho assorbito tutto come una spugna. Volevo vedere quante di tutte le persone che avevo incontrato in quest'ambiente giocava in difesa. Preferivano andare di woke.