Animali Fantastici - I segreti di Silente, ottima partenza al boxoffice italiano

News Cinema

Il primo giorno al cinema di Animali Fantastici - I segreti di Silente ha fatto registrare una solida partenza, che fa ben sperare per il lungo weekend pasquale.

Solida e ben augurante la partenza al boxoffice italiano per Animali Fantastici - I segreti di Silente: il terzo capitolo della saga, parte del Wizarding World che include anche Harry Potter, nel primo giorno al cinema ha incassato qui in Italia quasi 820.000 euro. Anche se Spider-Man No Way Home ha frantumato ogni record, il risultato è assai promettente per il mercato, avvicinandoci al weekend lungo pasquale... Leggi anche Animali Fantastici - I segreti di Silente, Jude Law e il cast sui temi e le emozioni del film

Animali Fantastici 3 meglio di Batman al boxoffice italiano?