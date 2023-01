Angela Bassett è la prima attrice Marvel ad essere nominata agli Oscar

News Cinema

Dopo aver vinto il Golden Globe per il medesimo ruolo, Angela Bassett riporta la Marvel al centro dell'attenzione con una nomination agli Oscar 2023 per Black Panther: Wakanda Forever.

Angela Bassett si prepara a segnare la storia degli Oscar 2023. L’attrice è stata la prima ad ottenere una nomination nella categoria di migliore attrice non protagonista come rappresentante dell’universo Marvel. Il merito è da ricondursi alla sua performance in Black Panther: Wakanda Forever, sequel che ha riportato gli spettatori al cospetto del Wakanda in preda ad una profonda crisi. L’interpretazione della Regina Ramonda di Angela Bassett ha unito gli elogi di pubblico e critica e l’attrice, prima ancora di prendere parte agli Oscar 2023, per quel ruolo ha già ottenuto visibilità vincendo un Golden Globe ed un Critics’ Choice Award. In più ha ottenuto una nomination ai BAFTA.



Angela Bassett batte un altro record per la Marvel con gli Oscar 2023

Per il Marvel Cinematic Universe si tratta di un’altra prima volta. Angela Bassett ha battuto un altro record figurando tra le candidate per la migliore attrice non protagonista agli Oscar 2023. È anche vero che per l’attrice si tratta di una seconda esperienza agli Academy Awards. Circa trent’anni fa, ha incassato la prima nomination come migliore attrice protagonista grazie al biopic su Tina Turner What’s Love Got to Do With In. Così come è anche vero che finora l’MCU ha ricevuto notorietà agli Oscar. Ad esempio, quando il primo Black Panther è arrivato al cinema nel 2018, ha catturato l’interesse dell’Academy collezionando sette nomination, tra cui quella di miglior film, e ha portato a casa tre statue d’oro per la migliore colonna sonora, scenografia e costumi. Con gli Oscar 2023, Wakanda Forever ha guadagnato cinque nomination (anche se non per il miglior film questa volta), tra cui quella destinata da Angela Bassett.

L’attrice è destinata a vincere? Potrebbe, ma la concorrenza è ugualmente interessante. A concorrere per la stessa categoria Hong Chau per The Whale, Kerry Condon per Gli spiriti dell’isola, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu entrambe per Everything Everywhere All at Once. Angela Bassett ha già vinto il Golden Globe 2023 per la stessa performance, potrebbe quindi replicare il risultato anche agli Academy Awards?