Golden Globe 2023 - Angela Bassett è la prima attrice del Marvel Cinematic Universe a vincere il prestigioso premio

Angela Bassett ha vinto nella categoria miglior attrice protagonista per Black Panther: Wakanda Forever, dove veste i panni della Regina Ramonda. E' la prima interprete del Marvel Cinematic Universe a vincere un Golden Globe.

Ieri sera - 10 gennaio - si è tenuta la cerimonia di premiazione dell'80ª edizione dei Golden Globe, i premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association. Trionfatori assoluti della serata sono stati The Fabelmans - miglior film drammatico e miglior regia per Steven Spielberg - e Gli Spiriti dell'Isola - miglior film commedia\musical, miglior attore in una commedia per Colin Farrell e miglior sceneggiatura. Ad infrangere uno storico record è stata però Angela Bassett, vincitrice del premio come miglior attrice non protagonista per Black Panther: Wakanda Forever. L'attrice, infatti, è la prima interprete del Marvel Cinematic Universe a vincere un Golden Globe.



Angela Bassett e il Golden Globe per Black Panther: Wakanda Forever - "Abbiamo fatto la storia"

Angela Bassett - favorita indiscussa della propria categoria - ha vinto il premio per l'intenso ruolo della Regina Ramonda, madre del defunto re T'Challa (Chadwick Boseman). L'attrice, nel suo discorso, ha quindi ringraziato e ricordato il compianto amico e collega, al cui fianco ha debuttato nel MCU:

Abbiamo intrapreso questo viaggio insieme, con amore. Abbiamo pianto, abbiamo amato, siamo guariti insieme. Eravamo circondati ogni giorno dalla luce e dallo spirito di Chadwick Boseman. Siamo felici di sapere che questa storica serie di Black Panther è una parte della sua eredità, la quale ha contribuito a guidarci. Abbiamo mostrato al mondo che aspetto hanno l'unità, la leadership e l'amore della comunità "nera", dietro e davanti alla telecamera. Ai fan della Marvel, grazie per aver abbracciato questi personaggi e averci mostrato così tanto amore.

Bassett, però, si è presa anche del tempo per ringraziare suo marito - l'attore Courtney B. Vance -, la sua famiglia e i suoi collaboratori nell'universo Marvel, fra cui il regista di Black Panther e sequel Ryan Coogler, i produttori Victoria Alonso, Nate Moore e Louis D'Esposito ed ovviamente Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios:

Devo trovare le parole. Sono così nervosa. Il mio cuore sta battendo. Il defunto Tony Morrison ha detto che la vita è un miracolo del caos che aspetta che tu riordini il tuo destino. Ma affinché quel destino si manifesti, penso che ci voglia coraggio e fede. Richiede pazienza, come abbiamo appena sentito (...) . Non è facile perché il passato è tortuoso e ha molte deviazioni inaspettate, ma, grazie a Dio, sono qui. E ne sono grata.

L'attrice è quindi ufficialmente entrata nella Storia dell'universo Marvel e non solo. Lo scorso anno, infatti, la cerimonia dei Golden Globe era stata sospesa a causa della poca inclusività dei riconoscimenti assegnati. La vittoria di Bassett segna perciò un importante passo avanti. Per la star è il secondo Golden Globe - il primo riconoscimento risale al 1994 per Tina - What's Love Got to Do With It - e la seconda vittoria per il ruolo della Regina Ramonda - nel 2018 ha vinto il SAG Award insieme al cast di Black Panther. Per quanto riguarda la Marvel, le uniche altre star candidate al Golden Globe sono state Ryan Reynolds per Deapool ed Elizabeth Olsen e Paul Bettany per la miniserie WandaVision.