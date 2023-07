Andaras Traveling Film Festival 2023: Valentina Lodovini e Matteo Martari pronti a "Viaggiare leggeri"

News Cinema

Si terrà dall'11 al 15 luglio 2023, tra Fluminimaggiore, Buggerru e Iglesias, la quinta edizione del festival dedicato al cinema corto di viaggio.

L'Andaras Traveling Film Festival è una manifestazione magari piccola, ma speciale per più di un motivo. Noi di Comingsoon.it ci siamo stati lo scorso anno, e abbiamo visto coi nostri occhi lo splendido scenario naturale della Costa delle Miniere che lo ospita, nonché toccato con mano l'entusiasmo, la passione e la competenza del team di giovani che lo organizza.

È con grande piacere, quindi, che annunciamo la sua quinta edizione, che si terrà dall'11 al 15 luglio tra le storiche località di Fluminimaggiore e Buggerru, e la new enrty Iglesias.

Dedicato al cinema corto di viaggio, ma al tempo stesso con una grande attenzione alla scoperta del territorio, delle culture e delle comunità locali, l'Andaras Traveling Film Festival trova la sua unicitànella capacità di stimolare le menti e far conoscere la Sardegna attraverso un’offerta cinematografica ricercata e internazionale, con ospiti e dibattiti sui grandi temi sociali dei diritti e dell’ambiente, e di coinvolgere a livello emotivo chiunque partecipi al festival con esperienze immersive nella indiscutibile bellezza naturale del territorio sardo.

Andaras torna nel 2023 con un programma ricco di novità, all’insegna della leggerezza ed essenzialità: titolo dell'edizione di quest'anno sarà infatti "Viaggiare leggeri", e a viaggiare leggeri alla volta di Andaras Traveling Film Festival quest'anno saranno, tra gli altri, Valentina Lodovini, che sarà presidente di giuria del concorso, e lo special guest Matteo Martari, che interviene assieme a tutto il cast e alla troupe del film Le ragazze non piangono del regista Andrea Zuliani.

“Viaggiare Leggeri” - titolo di questa edizione - è un invito alla libertà di muoversi senza restrizioni, portando con sé solo l’essenziale, lasciando a casa quel peso che ci inchioda a un presente a volte troppo minaccioso.

Per cinque serate, al tramonto, gli incontri con artisti, attori, fotografi, film-maker, reporter, manager, precederanno le proiezioni dei film in gara, in uno scambio continuo di esperienze con chi ha messo al centro del proprio percorso artistico il tema del viaggio.

Si parte l’11 luglio con Massimo Sestini, il pluripremiato autore del celebre scatto aereo a un barcone carico di migranti nell’estate 2014, simbolo della crisi migratoria in Mediterraneo. Il foto-giornalista inaugura la mostra a lui dedicata. Dieci tra gli scatti di Sestini, tra i più apprezzati, vengono esposti lungo le strade di Fluminimaggiore, dove restano affissi per un anno, a testimoniare 40 anni di storia del costume, della politica e della società del nostro Paese.

Si prosegue il 12 luglio sulla Spiaggia di San Nicolò, a Buggerru, con la Music Live Experience di Fabio Tallo, artista sardo autore di autentici paesaggi sonori. Creazioni audio che partono dall'acquisizione di suoni ambientali, urbani e naturali, rimodellati e incisi nel nuovo EP ‘Scisto' targato Wild Drone Music.

La mattina del 13 luglio 2023 è la volta del Meditation Experience a cura di Giovanni Marceddu, direttore di un rinomato centro di meditazione e crescita personale a Cagliari, autore del libro “Tutti poggiamo la testa per riposare” (Dialoghi edizioni), che sarà presentato a margine della Meditation experience.

Il 14 luglio sulla suggestiva spiaggia di Masua a Porto Flavia appuntamento al calar del sole con il concerto di Ilaria Porceddu (ex concorrente di XFactor, seconda a Sanremo Giovani 2023) ed Emanuele Contis, il duo di artisti sardi che propone musiche fatte di contaminazioni di stili e unità di intenti e soprattutto di passione per la musica.

Gran finale il 15 luglio a Fluminimaggiore per la serata conclusiva ATFF23, con l’aperitivo culturale e l’incontro con il cast del film “Le ragazze non piangono”, il dramedy on the road su diversità e integrazione del regista Andrea Zuliani, con Matteo Martari, Emma Benini, Anastasia Doaga, Francesca Scanu. A seguire, la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici in concorso, con la consegna dei premi e festa finale.

In giuria assieme a Valentina Lodovini, ci saranno Monica Nappo - attrice napoletana e interprete di grandi film tra cui la pellicola internazionale To Rome with Love di Woody Allen - e Saverio Pesapane, fondatore di Premiere Film Distribution.

I giurati assegneranno i premi alle opere vincitrici tra le 27 in concorso suddivise in sei diverse categorie :



1. “Super Shorts”

cortometraggi sia di fiction che documentaristici della durata massima di 180 secondi;



2. “Docu-Shorts”

cortometraggi non di fiction della durata massima di 20 minuti;



3. “Narrative Shorts”

dedicata a cortometraggi di fiction della durata massima di 20 minuti;



4. "Gazes from the World"

categoria dallo stile libero dedicata a cortometraggi sperimentali, di finzione e documentaristici con durata massima di 15 minuti;



5. “Animation”

cortometraggi di animazione della durata massima di 15 minuti;



6. "Andaras Noas" (Nuovi Sentieri)

dedicata a storie di finzione, di massimo 20 minuti, che raccontano nuovi inizi e gli attimi prima di un nuovo viaggio