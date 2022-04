Anaconda compie 25 anni: rivediamo il trailer dello scult movie con Jennifer Lopez e Jon Voight

News Cinema

Era il 1997 e J.Lo e il papà di Angelina Jolie, assieme a gente come Ice Cube, Eric Stolz e Owen Wilson, erano i protagonisti di questo film ambientato lungo il Rio della Amazzoni e che raccontava di un serpente enorme e mangiauomini. Ecco il trailer di Anaconda.

Era il 1997 e Jennifer Lopez era giù una popstar di fama internazionale, e anche un'attrice assai ricercata da Hollywood, per motivi piuttosto ovvi. Nel 1997, tanto per capirci, J.Lo era al cinema con Jack Nicholson in Blood and Wine, recitava per Oliver Stone in U-Turn e interpretava una leggenda della musica latina nel biopic Selena.

In mezzo a tutto questo, la Lopez ha anche trovato il tempo di recitare in un film che la vedeva al fianco di una leggenda della New Hollywood come Jon Voight, l'Uomo da marciapiede, nonché papà di Angelina Jolie, e di altri nomi di rilievo come Owen Wilson, Ice Cube, Danny Trejo ed Eric Stolz. Un film dagli esiti artistici piuttosto discutibili, che ebbe un enorme successo commerciale tanto da diventare una sorta di scult movie ancora oggi amatissimo e in grado di generare quattro sequel uno peggio dell'altro.

Parliamo, i più attenti tra voi lo avranno capito, di Anaconda, il film diretto dal regista Luis Llosa - quello che che l'anno precedente aveva diretto Lo specialista, il film con Sylvester Stallone e Sharon Stone e una celebre scena d'amore dei due sotto la doccia - che racconta di una troupe di documentaristi che s'imbarcano a bordo del battello capitanato da Jon Voight per navigare lungo il Rio delle Amazzoni alla ricerca di una tribù di indios che si ritenevano scomparsi da secoli, e che dal personaggio di Voight, una sorta di Ahab ossessionato non da una balena ma da un enorme, enormissimo serpente, vengono sostanzialmente sequestrati per finire nelle fauci del famelico rettile.

Un paio di anni fa si era parlato di un reboot di Anaconda, ma da allora di questo progetto si sono perse le tracce. Allora, per festeggiare adeguatamente i venticinque anni di questo guily pleasure, qui di seguito c'è il trailer di Anaconda, rilanciato in queste ore dal canale ufficiale di Sony Pictures Entertainment.

Se poi voleste rivederlo, Anaconda, e non avete a portata di mano il DVD o il Blu-Ray, sono tante le piattaforme su cui è disponibile in streaming.