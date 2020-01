Anaconda: in arrivo un reboot dello scult movie con Jennifer Lopez, Ice Cube e Jon Voight

News Cinema

La Sony ha dato luce verde a una "re-immaginazione" del film diretto nel 1997 da Luis Llosa, guilty pleasure capace di dare vita a ben tre sequel.

Era il 1997, e il regista peruviano Luis Llosa - che l'anno precedente aveva diretto Lo specialista, il film con Sylvester Stallone e Sharon Stone e una celebre scena d'amore dei due sotto la doccia - portava al cinema un film destinato a diventare un vero e proprio scult, un guilty pleasure ambientato lungo il Rio delle Amazzoni intitolato (per ovvi motivi) Anaconda.

Ora quel film, che è stato di ispirare ben tre non esattamente memorabili sequel, diviene oggetto della pratica hollywoodiana del reboot grazie alla Sony, che ha dato l'ok al progetto e incaricato lo sceneggiatore Evan Daugherty (quello di Biancaneve e il Cacciatore e del Tomb Raider con Alicia Vikander) di scrivere il copione di una "re-immaginazione" del film di Llosa.

Per quanti non lo ricordassero Anaconda (che potere rivedere comodamente e goduriosamente sul divano di casa vostra grazie a Amazon Prime Video e ad altre piattaforme su cui è disponibile in streaming) vedeva Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Owen Wilson, Eric Stolz e altri attori a bordo di un battello in navigazione lungo il Rio delle Amazzoni, e alle prese con un anaconda dalle proporzioni gigantesche e dalla fame inesauribile di carne umana.





Nelle intezioni della Sony, il reboot di Anaconda dovrebbe ispirarsi nei toni a Shark - Il primo squalo, il film con Jason Statham in lotta contro un megalodonte che ha finora incassato oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo.