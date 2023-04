Ana de Armas e Chris Evans nel trailer italiano ufficiale di Ghosted

Ana de Armas è stata un sensuale ologramma nel Blade Runner di Villeneuve, una donna capace di mettere nei guai Ben Affleck in Acque profonde, una Bond Girl nell'ultimo No Time to Die e pure Marilyn Monroe in Blonde.

Chris Evans è... beh: Chris Evans è Capitan America, e questo basta e avanza.

Sono loro due i protagonisti di Ghosted, l'Apple Original che mescola azione, avventura e romanticismo disponinile in streaming su Apple TV+ da domani, venerdì 21 aprile.

Il film è diretto da Dexter Fletcher, il regista inglese di Bohemian Rhapsody e Rocketman, a partire da un copione scritto da Chris McKenna, Rhett Reese, Paul Wernick (questi ultimi due sceneggiatori di Benvenuti a Zombieland e del suo sequel e dei due Deadpool, tra le altre cose). A completare il cast ci sono Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris e Tate Donovan.

Questo di seguito è il trailer italiano ufficiale di Ghosted, seguito dalla sua trama ufficiale.



Ghosted: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Cole, un uomo buono, onesto e affidabile, si innamora perdutamente dell'enigmatica Sadie, ma scopre in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere se darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo.