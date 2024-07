Alfonso Cuaron sarà premiato al Locarno Film Festival con il Lifetime Achievement Award

News Cinema

Il regista messicano Alfonso Cuaron salirà sul palco della Piazza Grande per ricevere il Lifetime Achievement Award in occasione della 77esima edizione del Locarno Film Festival.

I messicani a Hollywood si muovono in gruppo, sono una banda di amici e soprattutto di autori di talento, seppure molto diversi uno dall'altro. Hanno conquistato uno spazizo di rilievo, Inarritu, Del Toro e Alfonso Cuaron, cinque volte premio Oscar, il quale otterrà il Lifetime Achievement Award, riconoscimento che il Locarno Film Festival dedica a personalità del cinema dalla carriera straordinaria. La consegna del premio avverrà domenica 11 agosto in Piazza Grande. Lo stesso giorno, Cuarón prenderà parte a una conversazione aperta al pubblico che si terrà presso il Forum @Spazio Cinema.

Grazie a una produzione che spazia dai titoli messicani low-budget ai blockbuster hollywoodiani, da adattamenti come Grandi Speranze (1998), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004) e I figli degli uomini (2006) a classici moderni audaci e delicati come Y tu mamá también - Anche tua madre (2001), il vincitore di sette Oscar Gravity (2013) e Roma (2018), Alfonso Cuarón incarna "il più puro spirito camaleontico di un artista contemporaneo capace di affrontare qualunque sfida. Noto per i long take dinamici che caratterizzano le sequenze più memorabili dei suoi film, Cuarón è anche un regista che sa dirigere con mano sicura gli attori per guidarli verso performance iconiche, spesso tra le migliori della loro carriera, come nel caso dei messicani Diego Luna e Gael García Bernal o di star internazionali come Julianne Moore, George Clooney, Michael Caine, Clive Owen e Sandra Bullock. E tutto questo dando spazio a nuovi talenti: basti pensare a Yalitza Aparicio, esordiente assoluta che con Roma si è guadagnata una nomination agli Oscar come Miglior attrice protagonista".

Così ha commentato Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del Locarno Film Festival: "Alfonso Cuarón è un costruttore di immaginari mobili e liberi. Grazie a uno spirito di sperimentatore visionario intrecciato con il respiro dei grandi romanzieri popolari ha saputo toccare la fantasia e il cuore di milioni di spettatori, offrendo loro quella pedagogia dello stupore che lui aveva vissuto da bambino e adolescente crescendo all’ombra del grande cinema messicano. Dai romanzi di formazione alla fantascienza, dalle grandi saghe come Harry Potter al melodramma, Alfonso Cuarón è riuscito a rinnovarsi con ogni film che ha realizzato, lavorando sempre al servizio del piacere del cinema e creando così un’opera multiforme e stratificata."

L’omaggio a Cuaron sarà accompagnato dalla proiezione di Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 (Jonas che avrà vent’anni nel 2000, 1976) di Alain Tanner, un titolo scelto personalmente dal regista. La visione del film di Tanner sarà preceduta da un intervento durante il quale Cuarón parlerà dell’importanza che quest’opera ha ricoperto per il suo lavoro e per la storia del cinema in generale. L’incontro, organizzato in collaborazione con Les Films du Camélia, sarà moderato da Frédéric Maire, direttore della Cinémathèque suisse.

La consegna del Lifetime Achievement Award 2024 avverrà la sera di domenica 11 agosto in Piazza Grande. Lo stesso giorno, Cuarónparteciperà a una conversazione aperta al pubblico moderata da Manlio Gomarasca, al Forum @Spazio Cinema.

La 77esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 7 al 17 agosto 2024.