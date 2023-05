AIR - La storia del grande salto: su Prime Video il biopic di Ben Affleck sull'accordo fra Nike e Michael Jordan

News Cinema

Ben Affleck è tornato alla regia per raccontare le implicazioni sociali e culturali dell'accordo fra Nike e Michael Jordan in AIR - La storia del grande salto, disponibile in streaming da oggi, 12 maggio, in esclusiva su Prime Video. Nel cast, Matt Damon, Viola Davis e Jason Bateman.

AIR - La storia del grande salto ha sancito il ritorno alla regia di Ben Affleck dopo ben sette anni - la sua ultima fatica, La legge della notte, risale al 2016. Dopo lo straordinario successo al botteghino, lo sport movie sul celebre accordo fra Nike e Michael Jordan è disponibile da oggi - 12 maggio - in esclusiva streaming Prime Video, a poco più un mese dall'uscite nelle sale cinematografiche.

AIR - La storia del grande salto: trama e cast del film di Ben Affleck

Ben Affleck ritorna dietro la macchina da presa per raccontare una storia tipicamente americana, trasformata dal regista in una corsa adrenalinica verso il riscatto - e l'inevitabile successo. Negli anni '80, la neo-nata divisione Basket della Nike - incapace di reggere la competizione, nel settore, di Converse ed Adidas - decide di puntare tutto su un unico giocatore, l'astro nascente Michael Jordan. Grazie alla lungimiranza e alla determinazione di Sonny Vaccaro (Matt Damon), dirigente marketing della società, un accordo apparentemente impossibile diviene realtà, gettando le basi per un cambiamento epocale del mondo dell'industria sportiva e sancendo l'inizio di un'autentica rivoluzione culturale, legata indissolubilmente al nome di Jordan.



Affleck ritaglia su di sé un ruolo minore, seppur fondamentale, ovvero quello di Phil Knight - co-fondatore e CEO della Nike -, trasformando l'amico e collega Matt Damon nel vero motore della narrazione. AIR - La storia del grande salto si configura infatti più come un biopic su un momento della vita di Sonny Vaccaro che come uno sport movie. Il basket rimane infatti sullo sfondo, Michael Jordan non compare quasi mai in scena - se non in fugaci inquadrature di spalle - mentre al centro della narrazione troviamo un uomo e il suo sogno di trasformare il mondo del marketing sportivo. Al fianco dei due amici, compare poi un cast all star in cui spicca una straordinaria Viola Davis, nei panni di Deloris Jordan, la madre di Michael e la vera artefice del contratto - e Jason Bateman, interprete di Rob Strasser, il vice presidente marketing della Nike. Completano poi il cast Chris Messina (David Falk), Matthew Maher (Peter Moore, il designer che ideò l'iconico primo modello di Air Jordan), Marlon Wayans (George Raveling), Chris Tucker (Howard White) e Gustaf Skarsgård (Horst Dassler). Punto di forza del progetto, oltre alla storia - raccontata in maniera efficace e assolutamente fedele all'estetica e al mood anni '80 grazie alla sceneggiatura di Alex Convery - è la colonna sonora, composta da brani cult dell'epoca - firmati da Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, The Clash e Dire Straits, solo per citarne alcuni. Affleck è stato poi aiutato da sua moglie, Jennifer Lopez, nella stesura del lungometraggio, soprattutto per quanto riguarda i risvolti culturali e sociali di un accordo che ha travalicato i confini del mondo dello sport. AIR - La storia del grande salto è poi prodotto dallo stesso Affleck insieme a Matt Damon - con la loro casa di produzione, la Artists Equity - da Skydance Sports, Mandalay Pictures e da Amazon Studios, che ha distribuito in esclusiva la pellicola al cinema e sulla propria piattaforma streaming. Un film imperdibile, dunque, per gli amanti dello sport, delle storie di riscatto e del Ben Affleck regista - moltissimi espedienti narrativi ricordano quelli usati in Argo, premio Oscar come miglior film nel 2013. Appuntamento quindi su Prime Video da oggi, 12 maggio.



