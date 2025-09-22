TGCom24
News Cinema

After the Hunt: ecco il nuovo trailer del film di Luca Guadagnino

Al cinema dal 16 ottobre con Eagle Pictures il nuovo film del regista italiano, presentato al Festival di Venezia e interpretato da Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. Ecco il nuovo trailer di After the Hunt,

After the Hunt: ecco il nuovo trailer del film di Luca Guadagnino

Le culture war dei nostri tempi, quelle portate avanti dai paladini del woke, dell’inclusività, dei safe space, da quelli che - spesso più sui social che non nella vita reale - stanno dalla parte del bene e dei buoni, sono qualcosa che ha segnato e sta segnando in maniera fondamentale il nostro presente, spesso dividendo nettamente anche (e soprattutto, verrebbe da dire) all'interno dell'area progressista.
Non sorprende che il tema sia andato a interessare uno come Luca Guadagnino, che ha voluto portare al cinema la sceneggiatura di una esordiente di nome Nora Garret nella quale di racconta di quello che accade a e attorno a una professoressa di filosofia di una grande università americana come Yale quando una sua brillante allieva accusa un altro insegnante del dipartimento di averla molestata. Da questo spunto di partenza After the Hunt tocca non senza voglia di provocare e scatenare dibattito molti dei temi caldi di questi anni e questi mesi.
Presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2025, il film vede nei tre ruoli appena descritti Julia Roberts, Ayo Edebiri e Andrew Garfield, con Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny che vanno a completare le prime linee di un cast davvero notevole.
A noi - come potete leggere nella recensione di Federico Gironi - il film di Guadagnino è molto piaciuto, non solo per i temi che tratta e come li affronta, ma anche per la precisione cinematografica, per il modo in cui Guadganino ha sintetizzato certo cinema di Woody Allen e certo di David Fincher, e per molte altre ragioni ancora. A voi non resta altro che aspettare che il film arrivi in sala, il 16 ottobre grazie a Eagle Pictures, e guardare questo nuovo trailer ufficiale che trovate qui di seguito.

After the Hunt: il nuovo trailer ufficiale

