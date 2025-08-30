After the Hunt - Dopo la caccia: la recensione del film di Luca Guadagnino presentato a Venezia.

Tra Woody Allen e David Fincher, Luca Guadagnino gira un thriller intellettuale sui conflitti culturali e generazionali del nostro Occidente. La recensione di After the Hunt - Dopo la caccia di Federico Gironi.

Ho come l’impressione che Luca Guadagnino si sia divertito molto, a girare questo film, che è teso, avvincente, intelligente. E che stia aspettando con un sorriso sardonico commenti come quello che ho letto su Letterboxd già poche ore dopo la prima veneziana del film, alla faccia dell'embargo: quell’”ok boomer” che d’altronde bastava contare fino a tre per vedere apparire. Già, perché la suscettibilità che è uno dei (tanti) temi del film viene punzecchiata costantemente da After the Hunt, che fin da titolo e ambientazione (Yale) è facile intuire vada a raccontare, non senza polemiche, le battaglie culturali dei nostri tempi portate avanti dai paladini del woke, dell’inclusività, dei safe space, e di tutto il manifesto di quelli che - spesso più sui social che non nella vita reale - stanno dalla parte del bene e dei buoni.

Facoltà di filosofia, professori, assistenti, studenti. Amicizie, mitizzazioni, rivalità, amori: elementi che un tempo avrebbero generato magari un mélo, ma che oggi, nel clima culturale di oggi, diventano invece il pretesto per raccontare altro. Specie perché alla base di tutto c’è un’accusa di abuso che la studentessa donna, nera, omosessuale (e ricca) muove contro un assistente maschio, etero, cis (e un tempo povero). In mezzo a loro, la donna che in modi e tempi diversi è mentore e idolo di entrambi e che entrambi, è abbastanza evidente a chi abbia occhi per vedere, amano.

È lei, Julia Roberts, la protagonista di questo film e in parte anche il punto di vista che Guadagnino usa nei confronti delle questioni che va a toccare: forse per questioni di continuità generazionale, più probabilmente per affinità ideologica. Una donna forte, indipendente, che ha lottato e lotta con le unghie e con i denti per la sua carriera all’interno di un sistema comunque dominato da uomini; una donna dal passato complesso, nel quale si annida un trauma. Uno vero, non come quelli troppo spesso evocati dai suoi studenti.

Questiono complesse, e tanti temi, quindi, in questa bella sceneggiatura di Nora Garret. La cosa interessante, una delle, è che Guadagnino è ben attento a rendere i suoi personaggi, quasi tutti almeno, piuttosto insopportabili: la studentessa di Ayo Edebiri, certo, puro distillato dei tic più fastidiosi e incongruenti della Gen Z, ma anche l’assistente di Andrew Garfield non è esattamente un personaggio gradevole: non tanto e non solo per il presunto abuso, quanto per l’atteggiamento provocatoriamente polemico e spocchioso del prima, e per le reazioni – e certe azioni – del dopo. Anche la professoressa della Roberts sa rendersi poco simpatica, in certi ben dissimulati eccessi di furberia e opportunismi da un lato, e in certi modi bruschi (che a tanti hanno ricordato quelli della Cate Blanchett di Tár) dall’altro.

Il punto è che Guadagnino ne ha per tutti: perfino per quello che potrebbe sembrare un santo, il marito della Roberts, interpretato da un sontuoso Michael Stuhlbarg: uomo di rara pazienza, che cucina, ascolta la musica, sopporta intemperanze, evitamenti, assenze, segreti e tradimenti della moglie al punto tale da diventare – e non è certo un merito – un marito eunuco che si posizione al lato opposto dello spettro del maschile rispetto al galletto Garfield, che nasconde un indubbio maschilismo dietro il sarcasmo e lo snobismo intellettuale. Non sono altrettanto certo, invece, che nonostante le palesi differenze, le due donne del film siano altrettanto opposte: perché in fin dei conti After the Hunt racconta dei modi con cui due generazioni femminili diverse affrontano il maschilismo, il trauma, la voglia di conquistare quel che vogliono, e quindi vincere. Ognuna con le sue convinzioni, le sue armi, le sue idee, le sue verità.

Che Guadagnino abbia scelto l’inconfondibile font usato da Woody Allen per i suoi titoli di testa non è solo una dichiarazione programmatica dal punto di vista estetico: se - di nuovo - pensiamo al titolo, After the Hunt, la questione è anche di contenuto e di posizione ideologica. Certo, Guadagnino guarda all’Allen chirurgico e appunto filosofico di Crimini e misfatti o di Match Point, a cui mescola ossessioni non solo sue ma qui quasi fincheriane per oggetti, arredi, superfici, e soprattutto per i gesti del corpo, delle mani, per gli sguardi, per la prossemica. Ma in questo suo thriller cultural-intellettuale, le cui immagini nitide e affascinanti sono scandite come un metronomo dalla musica implacabile di Trent Reznor e Atticus Ross (intervallata da The Smiths, Cateano Veleso e Miles Davis), sembra trasparire anche una certa sua avversione per certi nuovi maccartismi, per gli eccessi dei pronomi (“they, go away” è una battuta perfetta per una t-shirt) e della cancel culture. Soprattutto, per certa ipocrisia dei giovani privilegiati e ancora di più per l’uso strumentale di certe battaglie (in partenza magari sacrosante) a scopo – conscio o inconscio e interiorizzato – identitario, promozionale e di carriera. Perché il nodo della questione è tutto lì: fare del proprio trauma e della propria ferita un tratto identitario, e una scorciatoia, un modo per eliminare l’altro, oppure no.