ADG Awards 2025: i candidati ai premi del sindacato degli scenografi USA

Il prossimo 15 febbraio verranno assegnati gli ADG Awards 2025, che premiano il lavoro degli scenografi. Ecco le candidature per la categoria cinema, che comprende 4 sottocategorie.

Mentre i film diventano sempre più sofisticati, ad esempio in termini di effetti speciali, costumi, montaggio, trucco e sonoro, anche il lavoro degli scenografi acquista un'importanza sempre maggiore e richiede a chi immagina i luoghi in cui ambientare una storia, o meglio a chi dà forma alla visione di un regista, uno sforzo notevole e un incredibile lavoro di immaginazione, anche perché il musical, il fantastico, le ricostruzioni storiche e i cinecomic, che sono generi di una certa complessità, proliferano indisturbati. Questa premessa ci serve per dire che è giusto che ci siano dei premi per gli scenografi (a cominciare dall’Oscar) e che esista un sindacato americano che tutela gli interessi di una categoria tanto importante. Questo sindacato, ovviamente, assegna tutti gli anni dei riconoscimenti. Parliamo degli ADG Awards, gli Art Designers Guild Awards, che interessano il cinema, la televisione, gli spot pubblicitari e i video musicali. Il nome completo degli ADG Awards è Art Directors Guild Award for Excellence in Production Design, e a noi interessano quelli per i film di finzione, quindi "for a feature film". Le sottocategorie sono 4 e ognuna racchiude cinque candidati.

ADG Awards 2025: le nomination per il cinema

Ecco l'elenco completo dei film candidati agli ADG Awards 2025

Film in costume

Film fantasy

Film contemporaneo

Film d'animazione

La cerimonia di consegna degli ADG Awards è prevista per il 15 febbraio.