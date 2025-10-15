TGCom24
News Cinema

Addio a Drew Struzan, l'artista che disegnò i poster di Ritorno al futuro, Indiana Jones e Star Wars

Antonio Bracco

Con un messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale, il fratello Greg ha annunciato la morte dell'illustratore Drew Struzan che tra gli anni 70 e gli anni 90 ha dipinto i manifesti dei più celebri film del cinema americano.

Addio a Drew Struzan, l'artista che disegnò i poster di Ritorno al futuro, Indiana Jones e Star Wars

Due settimane dopo la morte all'età di 89 anni di Renato Casaro, un altro leggendario artista della promozione cinematografica se ne va. Drew Struzan, il celebre illustratore che ha firmato alcuni dei più iconici e amati manifesti cinematografici dei film americani si è spento il 13 ottobre a 78 anni di età, dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer.

La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia tramite il suo profilo ufficiale su Instagram. Già lo scorso marzo, la moglie Dylan Struzan aveva informato i fan del peggioramento delle condizioni di salute del marito, scrivendo su Facebook che "Drew non è più in grado di dipingere o firmare autografi. Non sta vivendo un meritato riposo, ma sta combattendo per la sua vita".

Prediletto da registi come Steven Spielberg e George Lucas, Struzan ha dato vita ai poster di alcuni tra i film più importanti del cinema americano degli anni '70, '80, '90 e 2000: la trilogia di Star Wars, La Cosa, E.T.,Rambo, Blade Runner, Amadeus, la trilogia di Ritorno al futuro, I Goonies, Grosso guaio a Chinatown, Ladyhawke, i primi quattro Indiana Jones, Il miglio verde, Harry Potter e la pietra filosofale sono solo alcuni dei tantissimi titoli che si sono avvalsi della sua arte e che sono appesi alle pareti della stanza di chissà quanti appassionati di cinema nel mondo.

Nel corso della sua carriera ha realizzato oltre 150 manifesti cinematografici, ma quando gli veniva chiesto quale fosse il suo preferito, rispondeva sempre che il suo preferito "è sempre il prossimo". Steven Spielberg lo ricorda così: "Drew ha trasformato i nostri film in veri e propri eventi. Bastava guardare una delle sue immagini iperrealistiche per rivivere l’emozione di quando li abbiamo visti la prima volta. Nessuno disegnava come Drew".
Il suo talento è stato celebrato anche nel documentario Drew: The Man Behind the Poster (2013) di Erik Sharkey, che ripercorre la sua carriera attraverso le collaborazioni con pellicole diventate leggendarie.
Qui sotto il trailer del documentario su Drew Struzan.

