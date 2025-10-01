TGCom24
Addio al pittore del cinema Renato Casaro, maestro della cartellonistica

Daniela Catelli

E'morto nella sua Treviso il maestro della cartellonistica cinematografica Renato Casaro, che avrebbe compiuto 90 anni a ottobre.

Addio al pittore del cinema Renato Casaro, maestro della cartellonistica

E' morto il 30 settembre nella sua Treviso, dove era ricoverato in seguito a una broncopolmonite, il pittore del cinema Renato Casaro, uno degli ultimi esponenti dell'arte cartellonistica, oggi sostituita da più banali e ripetitive locandine generate con l'Intelligenza Artificiale o peggio. Avrebbe compiuto 90 anni il 28 ottobre e l'anno scorso aveva partecipato all'inaugurazione della Mostra in suo onore alla Casa del Cinema di Roma (potete leggerne qua sotto). Ricordiamo brevemente la sua carriera di illustratore del cinema.

L'arte di Renato Casaro

In un'epoca in cui le locandine e i manifesti dei film sono strumento fondamentale di attrazione per il pubblico, come e forse più dei trailer, e a realizzarli sono artisti e pittori, Renato Casaro inizia giovanissimo e ha una formazione non accademica ma da autodidatta, ispirata al lavoro di artisti come Norman Rockwell e Alessandro Cesselon. Prima nella natìa Treviso, poi appena diciottenne a Roma dove pochi anni dopo apre un suo studio dove inizia a lavorare regolarmente. Sono migliaia i lavori da lui realizzati per il cinema, acquistati in tutto il mondo, come i manifesti e le locandine realizzati per La Bibbia di John Huston. Con la sua arte illustra i film di maestri del cinema come Claude Lelouch, Francis Ford Coppola, Wolfgang Petersen, Bernardo Bertolucci, Luc Besson, Franco Zeffirelli, Rainer Werner Fassbinder e realizza le locandine di tutti i film di Sergio Leone. Per il manifesto di Opera di Dario Argento nel 1988 vince il Ciak d'oro, che vincerà di nuovo tre anni dopo per quello de Il té nel deserto di Bernardo Bertolucci. Nel 2019 Quentin Tarantino lo chiama per realizzare i finti vintage poster presenti in C'era una volta... a Hollywood. Una mole di lavoro immensa, la sua, di cui siamo certi ogni cinefilo conservi in casa almeno una riproduzione (per non parlare dei collezionisti che si contendono gli originali), che rende impossibile citare nella totalità il suo contributo alla promozione del cinema. Il figlio Claudio ha seguito le sue orme, ma Renato Casaro ha continuato a lavorare fino all'ultimo, realizzando anche locandine per parchi a tema nel 2024. Il regista Alessandro Pondi può vantare di avere il suo ultimo manifesto per il cinema, per il suo film Una commedia pericolosa del 2023.

(foto da Wikimedia Commons, Albissola Comics 2016, di Alessio Sbarbaro)

Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
