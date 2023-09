Adagio e The Palace: al Lido Coming Soon Service ospita le attività dei film di Sollima e Polanski

News Cinema

Al Lido di Venezia è presente Coming Soon Service che ha scelto anche quest'anno la Villa Il Nidiolo come quartier generale per offrire spazi allestiti a produttori e distributori presenti al festival con i propri film.

La Mostra prosegue e tocca il suo primo weekend di proiezioni ed eventi. Continua senza sosta il vociare sui social intorno ai film che più richiamano l'attenzione (chiaramente da parte di chi è presente al festival e quei film li vede). Dopo i titoli più noti che hanno pazialmente convinto critici e giornalisti, c'è stata una sorta di unanimità riguardo al film di Yorgos Lanthimos intitolato Povere creature e qualcuno già scommette sulla protagonista Emma Stone per la Coppa Volpi. 80ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia.

Alla 80ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia proseguono anche le attività di Coming Soon Service nel quartier generale della Villa il Nidiolo. Qui, alle spalle del Palazzo del Cinema, l'edificio su tre piani e l'ampio giardino offrono esclusività e riservatezza agli addetti ai lavori. L'allestimento di Coming Soon Service è un punto di ritrovo agli accreditati, per lavoro o per una pausa, ma principalmente la sede scelta da molte case di produzione e distribuzione che in questi frenetici giorni al Lido devono presentare i propri film alla stampa.

Adagio e The Palace: Coming Soon Service allestisce il press junket dei film

Dopo aver ospitato nel giorno di apertura la conferenza e le interviste di Comandante con Pierfrancesco Favino, l'attore è di ritorno per un nuovo titolo di cui è uno dei protagonisti. Adagio è il nuovo film diretto da Stefano Sollima in concorso alla Mostra, un poliziesco che racconta la storia del 16enne Manuel che viene ricattato e incaricato di scattare alcune foto a un misterioso individuo durante un party. Il ragazzo sente, però, di essere stato raggirato e decide di darsi alla fuga. Subito si mettono sulle sue tacce i ricattatori, uomini molto pericolosi e determinati a eliminarlo. Nel cast del film troviamo Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Adriano Giannini, Valerio Mastandrea, Francesco Di Leva, Lorenzo Adorni, Silvia Salvatori e Gianmarco Franchini nel ruolo di Manuel. Interpreti e regista incontrano la stampa negli spazi di Coming Soon Service. Adagio è prodotto da The Apartment e sarà distribuito da Vision Distribution.

L'impegno del team di Coming Soon Service, però, è tale da superare se stesso nell'organizzazione, riuscendo a gestire più eventi contemporaneamente, sempre con la giusta riservatezza per le diverse delegazioni. Oltra ad Adagio, anche le attività stampa di The Palace sono gestite alla Villa Il Nidiolo. Il film di Roman Polanski può vantare un interessante cast internazionale: Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim de Almeida, Luca Barbareschi, Fortunato Cerlino, Mickey Rourke e Teco Celio. Ad essere presenti per incontrare la stampa, Barbareschi, Ardant e Masucci. Prodotto da Eliseo Multimedia con Rai Cinema, The Palace uscirà in sala il 28 settembre con 01 Distribution.



Oltre all'allestimento e all'organizzazione, sono fondamentali anche i partner prestigiosi che hanno creduto nel progetto, presenti con i loro prodotti e servizi: Peroni con i brand Nastro Azzurro e Nastro Azzurro Capri, Magnum, Grom, Cornetto, Helba Gin, Caffè Colorado, Fun Food Italia, Craft & Co, Recreate, Gipsy Inside e Golin.

Recreate, azienda italiana di beachwear, ha scelto Villa Il Nidiolo per promuovere la sua linea di prodotti. Come sempre, il brand Coming Soon conferma la sua fedeltà e il suo amore per il mondo del cinema e supporta a 360 gradi le distribuzioni cinematografiche e tutti i professionisti del settore.