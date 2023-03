Action sì, ma sempre con ironia: i migliori film in streaming dell'icona Kurt Russell

News Cinema

L'attore feticcio di John Carpenter compie oggi 72 anni. Ripercorriamo la sua gloriosa carriera attraverso cinque film in streaming.

Buon compleanno all’icona dell’action contemporaneo Kurt Russell, che compie oggi 72 anni. Sarebbe stato fin troppo facile inserire nei cinque film in streaming tutti i film che ha girato con John Carpenter e chiudere la faccenda. Non abbiamo optato per questa soluzione prima di tutto perché 1997: fuga da New York non è clamorosamente disponibile sulle piattaforme italiane, poi perché Russell ha girato anche altri film degni di menzione, e quelli selezionati lo dimostrano pienamente. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dall’icona Kurt Russell

Grosso guaio a Chinatown (1986)

Grosso guaio a Chinatown: Il Trailer Ufficiale del Film

Un film con John Carpenter però dovevamo assolutamente inserirlo, quindi abbiamo scelto la loro collaborazione più scanzonata e divertente, un fantasy pieno di grande azione con momenti veramente terrificanti. Grosso guaio a Chinatown intrattiene con una leggerezza e con un'attenzione al ritmo della storia ammirevoli, arrivando a diventare un film di culto per le generazioni a seguire. Nel cast anche Kim Cattrall. Splendido intrattenimento. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Tequila Connection (1988)

Il grande sceneggiatore Robert Towne passa dietro la macchina da presa per un neo-noir che vede un trio di protagonisti maestoso: oltre a Russell in versione tutore della legge troviamo Mel Gibson e Michelle Pfeiffer. Tequila Connection è un film malinconico e densissimo, fotografata con maestria assoluta dal grande Haskell Wexler. Da vedere assolutamente, è uno dei migliori film di genere di un periodo di cinema notevole. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Breakdown - La trappola (1997)

Un po’ a sorpresa questo thriller on the road vede Kurt Russell lanciarsi alla ricerca della moglie scomparsa, rapita da sconosciuti che costringono quest'uomo comune a una feroce caccia all'uomo. Breakdown - La trappola si rivela uno spettacolo notevole che lancia la carriera del regista Jonathan Mostow. Russell è perfetto nel ruolo e fa guadagnare al film la necessaria credibilità. Quando il genere sa regalare cardiopalma. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Vanilla Sky (2000)

Ruolo insolito e pacato per Russell, quello dello scienziato che vuole aiutare lo sfigurato Tom Cruise a ritrovare la pace, almeno interiore. Un Cameron Crowe ispirato (e sottovalutato in questo film) fa di Vanilla Sky un melodramma bellissimo da vedere, con momenti di grande cinema e una colonna sonora come sempre meravigliosa. Oltre a un Cruise in gran forma anche Penélope Cruz, così come Cameron Diaz e un gruppo di caratteristi a supporto. Film difficile ma intenso, da rivalutare a nostro avviso. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime video, NOW, Paramount +.

Bone Tomahawk (2015)

Bone Tomahawk: Il trailer originale del film

Chiudiamo con questo western durissimo che non esita a trasformarsi in un torture-horror visivamente estremo, un’opera davvero capace di mettere a dura prova lo spettatore. S. Craig Zahler sforna un western atipico e maledetto, che fa soffrire. Nel cast di Bone Tomahawk ci sono anche Patrick Wilson e Richard Jenkins. Da vedere, ma soltanto se si ha il cosiddetto pelo sullo stomaco…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.