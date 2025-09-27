Action Academy: una giornata di grande festa per i 10 anni dell'accademia di formazione cinematografica

News Cinema

Il 26 settembre Action Academy, istituto di alta formazione per il cinema, ha celebrato 10 anni di attività con un convegno e una festa. con ospiti illustri, da Drusilla Foer a Maria Grazia Cucinotta e altri volti noti del cinema e della tv.

Il 26 settembre 2025 Roma ha fatto da palcoscenico a due appuntamenti d’eccezione che hanno unito istituzioni, arte e spettacolo per il 10° anniversario di Action Academy, l’accademia di alta formazione per il cinema, fondata da Nando Moscariello. In questi anni, Action ha contribuito alla crescita di numerosi talenti affermati, tra cui Francesco Luciani, volto noto della serie di successo Mare Fuori. Un’occasione importante per raccontare come l’eccellenza del talento cinematografico italiano possa diventare ponte culturale e motore di dialogo internazionale. Condividiamo il resoconto di una giornata molto importante per l'accademia.

10 anni di Action Academy celebrati in luoghi simbolo della capitale

La giornata si è aperta alle ore 10 nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati, con il convegno promosso da Action Academy in collaborazione con la Commissione Cultura della Camera dal titolo: “Il modello italiano della recitazione: un ponte culturale oltre i Paesi del Mediterraneo”. Un momento di confronto che ha messo in luce il valore del patrimonio artistico e culturale italiano come strumento di scambio e di cooperazione internazionale, con un focus particolare sull’industria cinematografica. Ha destato particolare entusiasmo l’annuncio del memorandum di Cooperazione tra Action Academy e Sttar Company, società leader nella formazione con sede a Riyad, in Arabia Saudita. L’accordo rappresenta il primo passo verso una concreta sinergia tra l’Italia e il paese con la più alta crescita di investimenti nell’arte cinematografica del Medio Oriente.

Action Academy è il mio sogno che si è avverato, un progetto che ho voluto e realizzato con tenacia e passione, le stesse qualità che sono richieste ad un attore e ad un’attrice che fanno bene il proprio lavoro. In occasione del decimo anniversario della nostra splendida accademia, sono orgoglioso di celebrare Action Academy con questa importante giornata. Un’occasione per festeggiare e per mostrare i nuovi progetti che abbiamo in cantiere, che ci porteranno a prestigiose collaborazioni di respiro internazionale. Fino ad oggi, Action Academy si è impegnata a valorizzare l’eccellenza in Italia nell’arte di fare cinema, a 360 gradi – ha dichiarato Nando Moscariello, Presidente di Action Academy - Dopo dieci anni di crescita e risultati straordinari, abbiamo deciso di portare questo patrimonio oltre i confini dell’Italia, per esprimerlo, evidenziarlo e condividerlo con il resto del mondo. Da oggi Action Academy, guarderà anche all’estero con un progetto di internazionalizzazione, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che l’hanno resa una delle realtà artistiche più rilevanti del nostro paese. È arrivato il momento di aggiungere al “Made in Italy” anche il settore cinematografico, ed Action Academy è felice di essere il primo ambasciatore di questo importante progetto. Un nuovo sogno che diventa realtà».

Sono intervenuti: On. Gimmi Cangiano – Vicepresidente Commissione d’Inchiesta sulle Ecomafie; componente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione; On. Federico Mollicone – Presidente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione; On. Annarita Patriarca – Segretaria d’Aula – Camera dei Deputati; On. Patrizia Marrocco – Vicepresidente Commissione d’Inchiesta su Lavoro e Tutela della Salute, componente III Commissione Affari Esteri; Nando Moscariello – Presidente e Fondatore di Action Academy; Maria Grazia Cucinotta – Attrice; Raffaella Campagnoli – Senior Strategy Advisor per Internazionalizzazione GCC; Karen Coetzee – Executive Producer & Company Owner CentralFilm GCC; Avv. Francesca Assumma, presidente del Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo; Roberto Proia – Executive Director Theatrical Distribution and Productions – Eagle Pictures; Salman Gasim – CEO Swiss Hospitality Company, CEO STTAR Arabia Saudita ; Marco Pollaci – Musicologo, PhD, Professore. Durante la serata le celebrazioni sono proseguite nella cornice unica di Royal Space Rome a Palazzo Brancaccio, sede di Action Academy, che ha accolto ospiti internazionali, celebrità e rappresentanti del mondo culturale e istituzionale, con oltre 500 partecipanti, per una serata esclusiva dedicata all’arte, al talento e alla creatività italiana nel mondo.

La regia organizzativa dell’evento è stata curata da Royal Space in collaborazione con la wedding planner Sara Trocciola. La cena è stata accompagnata dalla performance lirica del Soprano d’Arti di fama internazionale Silvia Colombini che ha omaggiato in una delle sue arie l’icona mondiale dell’italianità Sophia Loren, per volontà del Presidente Nando Moscariello. Commovente il momento dedicato al ricordo di Claudia Cardinale, recentemente scomparsa, con una suggestiva rievocazione de Il Gattopardo. A sorpresa è arrivata un’esibizione estemporanea di Drusilla Foer, che ha allietato tutti cantando Smile, cui hanno fatto seguito coreografie immersive con ballerine che hanno guidato il pubblico in un percorso artistico unico. Dopo le performance, la serata è poi proseguita con il dj set di Daniele Greco e Antonio Piepoli. A mezzanotte il presidente Nando Moscariello ha poi tenuto il discorso ufficiale e presieduto al tradizionale taglio della torta, arricchito da una speciale performance scenica. Numerose le personalità presenti, tra cui Maria Grazia Cucinotta, Matteo Garrone, Drusilla Foer, Milena Miconi, Gabriel Garko, Rita Dalla Chiesa, Rocco Casalino, Laura Freddi, Patrizia Pellegrino, Denny Mendez, Martina De Ioannon, Ciro Solimeno, Dora Romano e tanti rappresentanti della diplomazia e dell’industria internazionale.

(foto di Sara Galimberti)