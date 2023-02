A vent'anni dalla scomparsa rendiamo omaggio ad Alberto Sordi con cinque film che trovate in streaming

News Cinema

Il grande attore e regista si spegnava il 24 febbraio 2003 a 82 anni. Ecco i migliori titoli disponibili in streaming di una carriera all'insegna della risata. Spesso a denti stretti...

Quando Orson Welles venne a Cinecittà per recitare ne La ricotta di Pier Paolo Pasolini, ebbe la possibilità di osservare la tecnica di Alberto Sordi mentre si preparava a girare una scena in studio. Il commento lapidario del grande cineasta fu” “Questo è il più grande attore al mondo.” Il lavoro sulla composizione del “tipo fisso” che Sordi ha saputo variare nel corso dei film e dei decenni, adattandolo al tono del progetto e all’idea del regista, è qualcosa di assolutamente unico nella storia del cinema italiano. A vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 24 febbraio 2003 all’età di 82 anni, vogliamo rendere il nostro tributo ad Alberto Sordi con i soliti cinque film in streaming. Mancano inspiegabilmente sulle piattaforme tre titoli fondamentali quali La grande guerra, Un borghese piccolo piccolo e Il marchese del Grillo, tutti diretti da Mario Monicelli. Buona lettura.

Un americano a Roma (1954)

Il film che impone definitivamente Sordi come creatore di un personaggio straordinariamente definito e stilizzato è un classico della commedia degli anni ‘50. Steno dirige Un americano a Roma con una competenza del genere encomiabile, una flessibilità di visione che lascia il protagonista libero di esprimersi al meglio delle sue possibilità. La sequenza del cibo “americano” declinato in favore della classica pastasciutta alla romana è a dir poco geniale per tempi comici. Un classico. Disponibile su PrimeVideo, CHILI, NOW.



L’arte di arrangiarsi (1954)

Il qualunquismo opportunista dell’italiano medio smascherato in maniera perentoria e graffiante dalla commedia al vetriolo diretta da Luigi Zampa. Chiusura della trilogia scritta da Vitaliano Brancati, L’arte di arrangiarsi è uno spaccato “politico” e sociale del nostro Paese che non ammette repliche. Sordi al suo massimo livello di forza dirompente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il vigile (1960)

Ancora Luigi Zampa per una commedia che continua a indagare l'ipocrisia dell'Italia del Boom economico, quella di una burocrazia asfissiante e del perbenismo che ammanta ogni strato sociale. Sordi e Vittorio De Sica, insieme a una adorabile Sylva Koscina nel ruolo di se stessa, compongono il cast di un lungometraggio brioso e a tratti elettrizzante, con momenti di commedia acidissima. Il vigile diventa uno dei grandi successi di pubblico dell’attore, quasi un miliardo d’incasso a suo tempo. Disponibile su Infinity +.

Il prof. dott. Guido Tersilli…(1969)

Prima di esplodere con Fantozzi Luciano Salce aveva già creato un personaggio al limite, depositario di tutti i vizi e i difetti nascosti della nostra società, metafora di una sistema tanto efficiente quanto sordo alle necessità vere dell’individuo. Dietro la facciata da commedia di costume Il prof. dott. Guido Tersilli…è un film amarissimo, disincantato e affascinante. Una delle prove più riuscite di Alberto Sordi, se non addirittura la sua migliore in assoluto. Disponibile su CHILI.

Detenuto in attesa di giudizio (1972)

In una delle rare escursioni drammatiche Sordi ci regala una prova d’attore maiuscola, diretto da un Nanni Loy che immerge il pubblico in un’atmosfera kafkiana e durissima. Detenuto in attesa di giudizio arriva a colpire dritto al cuore del sistema, con una ferocia e una precisione rarissime nel nostro cinema. Uno dei titoli più drammatici degli anni ‘70 per un attore che conferma la propria versatilità nel migliore dei modi. Da applausi. Disponibile su Amazon Prime Video.



