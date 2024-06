A Quiet Place - Giorno 1: Lupita Nyong’o ha dovuto fare la cat-therapy per recitare con un gatto. Preferiva un armadillo

News Cinema

Prima di recitare in A Quiet Place: Giorno 1, Lupita Nyong’o aveva paura dei gatti. Dovendo però interagire con uno di loro nel film, si è sottoposta alla gatto-terapia, risolvendo il problema. L'attrice aveva proposto di sostituire il felino con un armadillo.

Capita spesso che nei film il protagonista o la protagonista abbiano a che fare con amici pelosi a 4 zampe, ma il fatto che sui social sia un tripudio di cani e di gatti non significa che tutti si sentano a proprio agio con queste due specie animali. Ad avere poca familiarità con i felini domestici era per esempio Lupita Nyong'o, che in A Quiet Place: Giorno 1 aveva diverse scene con un gatto. L'attrice non era molto contenta della cosa, ma si è dovuta ugualmente sottoporre a quella che lei stessa ha chiamato cat-therapy.

Lupita Nyong’o, il gatto, l'armadillo e la cat-therapy

In A Quiet Place: Giorno 1, che è il prequel e insieme un spinoff di A Quiet Place e A Quiet Place II, Lupita Nyong’o deve fronteggiare, in quel di New York, un'invasione aliena che decima la popolazione. Il suo compagno d'avventura è un gatto, e quando l'attrice ha saputo che avrebbe dovuto trascorrere diverso tempo in sua compagnia, ha subito chiesto a Michael Starnoski se fosse possibile cambiarlo con un altro animale, suggerendo curiosamente un armadillo. Il regista ha detto che il gatto doveva restare, e così Lupita si è sottoposta alla cat-therapy o gatto-terapia, laddove per cat-therapy si intende la branca della pet-therapy che studia come l'interazione tra il gatto e l'essere umano possa essere finalizzata a migliorare lo stato di salute psico-fisica del''uomo e in generale la sua qualità della vita. La buona notizia è che la terapia ha funzionato, ma non è stato facile, tanto che la Nyong’o ha raccontato:

Ho dovuto imparare molto su me stessa e sull'animale prima di riuscire a sentirmi a mio agio.

La cosa bella è che, terminato il film, Lupita Nyong’o si è presa un gatto: un bellissimo felino rosso che ha chiamato Yoyo. A monte di questo gesto c'è la tristezza che le ha causato la fine della sua relazione sentimentale con Selema Masekela. Adesso l'attrice è pazza del suo animale domestico, che è affettuoso, goloso e molto esigente quando si tratta di scegliere i suoi giochi. Lupita ha spiegato che, prima dell'arrivo di Yoyo, non riusciva a capire le persone che postano su Instagram e altri social diecimila foto di gatti. Adesso invece è lei la prima a farlo. Inoltre ha raccontato che i suoi amici le hanno sempre detto che è "molto felina". Sempre a proposito del legame fra Yoyo e le sue dolorose vicende amorose, l’attrice ha detto:

Dicono che la cosa migliore che tu possa fare, quando ti accorgi che nessuno si prende davvero cura di te, è prenderti cura di qualcosa. Ho deciso di prendermi cura di Yoyo, e lui mi ha aperto il cuore.

Gatti a parte, durante l'intervista a Glamour Lupita Nyong’o ha detto che le è piaciuto tantissimo fare A Quiet Place: Giorno 1, che è il suo terzo horror, e che ha trovato un fantastico compagno di lavoro in Joseph Quinn. Lupita ha infine parlato delle discriminazioni di cui è stata vittima a scuola e della grandissima emozione di ricevere l’Oscar per 12 anni schiavo.