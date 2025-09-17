A Jafar Panahi il Premio alla Carriera della Festa del Cinema di Roma 2025, consegna Giuseppe Tornatore

News Cinema

Durante la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre, il regista iraniano Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera e presenterà il suo ultimo film Un semplice incidente. Consegnerà il riconoscimento Giuseppe Tornatore.

A ricevere il Premio alla Carriera alla prossima Festa del cinema di Roma, che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre, sarà Jafar Panahi, che ha vinto la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes con il bellissimo Un semplice incidente, che per l’occasione verrà presentato al pubblico. Ad dare questa bella notizia è il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. A consegnare il riconoscimento al regista iraniano sarà Giuseppe Tornatore. A distribuire il film nelle nostre sale ci penserà Lucky Red.

Tutti i premi importanti di Jafar Panahi

Jafar Panahi non è nuovo ai grandi premi, soprattutto quelli festivalieri. A Cannes il regista ha vinto la Caméra d'Or per Il palloncino bianco nel 1995, il Premio della Giuria di Un Certain Regard per Oro rosso nel 2003, la Carrosse d'Or per This Is Not a Film nel 2011, il Premio per la Migliore Sceneggiatura nel 2018 per Tre volti (ex aequo con Lazzaro felice di Alice Rohrwacher) e la sopracitata Palma d’Oro per Un semplice incidente nel 2025.

Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Jafar Panahi si è aggiudicato il Leone d'Oro e il Premio FIPRESCI per Il cerchio nel 2000 e il Premio Speciale della Giuria per Gli Orsi non esistono nel 2002.

Al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il regista iraniano ha vinto l'Orso d’Argento - Gran Premio della giuria per Offside (ex aequo con A Soap di Pernille Fischer Christensen) nel 2006 e L'Orso d'Argento per la Migliore Sceneggiatura per Closed Curtain nel 2003. Nel 2015 ha conquistato l’Orso d’Oro per Taxi Teheran. Infine, nel 1997, ha trionfato al Locarno Film Festival grazie a Lo specchio.

Un semplice incidente

Assistente alla regia per il collega cineasta, anche lui iraniano, Abbas Kiarostami, Panahi è stato arrestato diverse volte per volere del regime e gli è stato proibito a più riprese di smetterla con il cinema. Il filmmaker ha spesso parlato di sé nelle sue opere, mescolando finzione e documentario. Un semplice incidente è il primo film, dopo 15 anni, in cui racconta una storia che non lo riguarda in prima persona ma che denuncia ancora una volta un governo che applica la violenza attraverso la tortura.

Leggi anche Un simple accident: la recensione del film di Jafar Panahi sull'Iran di oggi

Un semplice incidente comincia con il viaggio in macchina di un uomo insieme alla moglie incinta e alla figlia. Quando l'automobile si ferma per un guasto e l'uomo è costretto a portarla in un'officina, il meccanico riconosce in lui il suo torturatore. Per ottenere conferme, il meccanico si mette in viaggio verso la città, coinvolgendo altri ex detenuti che, come lui, hanno subito torture.

Ecco il trailer del film, che vi consigliamo di non perdere.