News Cinema

A House of Dynamite: il trailer italiano ufficiale del film di Kathryn Bigelow

Federico Gironi

Dopo la presentazione in prima mondiale a Venezia, questo film potente tanto sul piano del cinema quanto su quello della politica sarà in sale selezionate dall'8 ottobre, e in streaming su Netflix dal 24 dello stesso mese. Ecco il trailer di A House of Dynamite.

A House of Dynamite: il trailer italiano ufficiale del film di Kathryn Bigelow

Presentato in anteprima mondiale in concorso al Festival di Venezia, A House of Dynamite, il nuovo film di Kathryn Bigelow, arriverà in cinema selezionati l'8 ottobre, per poi essere disponibile in streaming su Netflix a partire dal 24 dello stesso mese. Tratto da una sceneggiatura di Noah Oppenheim, e interpretato da un cast che comprende Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke, il film racconta da diversi punti di vista di quello che succede in una manciata di minuti (18 in totale) successivi al momento in cui viene identificato un missile che è stato lanciato da un punto imprecisato e da una nazione non identificata verso gli Stati Uniti: la scoperta che si tratta di una testata nucleare, il fallimento dei tentativi d'intercettazione, la corsa affannosa per capire chi possa essere il responsabile del lancio e come gestire le reazioni e le eventuali rappresaglie.
In una Venezia dove la questione politica è stata monopolizzata, non senza ragioni, da La voce di Hind Rajab, il film della Bigelow - che è chiaramente il tentativo di riportare l'attenzione del mondo sul pericolo di una guerra atomica, in un momento complesso se non drammatico dal punto di vista geopolitico - è stato forse dimenticato un po' troppo in fretta, anche dalla giuria. Forse è meno radicale e innovativo di alcuni dei recenti film della regista, ma rimane un'opera potente, tanto sul piano cinematografico quanto, appunto, su quello politico. Se volete qui trovate la recensione di A House of Dynamite, mentre di seguito potete vedere il trailer italiano ufficiale del film.

Federico Gironi
Film stasera in TV